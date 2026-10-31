Erhürman, Holguin ile görüşecek
Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, 2 Kasım Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı'nda BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar ile bir araya gelecek.
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Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, 2 Kasım Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı'nda BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşecek görüşme, pazartesi saat 11.00’de gerçekleştirilecek.
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