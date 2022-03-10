Talat: “Eğer Türkiye’nin bir müdahalesine boyun eğerseniz, arkası hiç bitmez”

Türkiye’den gelen talimatla kabinenin değiştirileceği iddialarını yalanladıktan kısa süre sonra kabine değişikliğine giden Başbakan Sucuoğlu’nun tavrı toplumda huzursuzluğa yol açtı.

“Eğer Türkiye’nin bir müdahalesine boyun eğerseniz, arkası hiç bitmez” ifadelerini kullanan eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs’ın kuzeyinde bir hükümet kurulacaksa bunun buradaki siyasiler tarafından kurulması gerektiğini, bu konuda Türkiye’ye ‘hesap vermenin’ veya oradan ‘emir almanın’ yanlış olduğunu savundu.

Talat sözlerini şöyle sürdürdü: “İşleri bu noktaya getiren başta Türkiye kanadı ve bunlara boyun eğen, kurultayını bile yapamayan Ulusal Birlik Partisi’dir. Halkın böyle bir hükümete güven duyması imkansızdır. Hem hükümete hem siyasete güven yerle bir olmuştur ancak bu hükümet böylesi müdahalelere boyun eğeceğini zaten çok önceden, kurultayda göstermiştir. O zaman öyle davranan hükümetin bugün farklı davranması zaten beklenemezdi. Ben halkın bu hükümete güven duyduğunu düşünmüyorum ama buna rağmen bazı menfaatlerle ne yazık ki UBP geçen seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Bu da halkın ve bu kişilere oy verenlerin ayıbıdır”.

Yapılan değişikliğin en önemli sonucunun Kıbrıslı Türkler ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulması olduğunu da belirten Talat, “bu ilişkilerin düzeltilmesi için çok yoğun ve uzun çabalar gerekecektir” şeklinde konuştu.

"MÜDAHALE" VE REVİZYON

‘Müdahale’ sonrası yapılan değişiklikle Oğuzhan Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa ettirilirken, Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanlığı’ndan Çalışma Bakanlığı’na geçirildi. İddialarda adı geçen Tahsin Ertuğruloğlu ise Dışişleri Bakanlığı’na atandı. Böylece 21 Şubat’ta kurulan kabine 17 gün içerisinde değişikliğe uğradı.

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