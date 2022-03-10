E.Hasipoğlu: "Ben de (kabinede) yapılan değişikliği ilk anda garipsedim ama…"

Türkiye’den gelen talimatla kabinenin değiştirileceği iddialarını yalanladıktan kısa süre sonra kabine değişikliğine giden Başbakan Sucuoğlu’nun tavrı toplumda huzursuzluğa yol açtı.

Yaşanan değişikliğin bir ‘anlaşmazlık’ sonucu olduğunu savunan eski Meclis Başkanı ve eski Bakan Ertuğrul Hasipoğlu, “dışarıdan bir müdahale olduğuna inanmadığını” belirtti. Hasipoğlu şunları aktardı: “Herhalde Bakanlıklar konusunda anlaşamadılar. Söylenecek çok bir şey yok olduğunu düşünmüyorum. Oğuzhan Hasipoğlu kendisine verilen Bakanlığı benimseyemedi. Daha çok Dışişleri Bakanlığı üzerinde duruyordu, onu istiyordu. Herkes de kendisini o şekilde kabul etmişti. Oğuzhan ile aramızda geçen konuşmada bana Türkiye’nin müdahalesi olmadığını söyledi. Bu bizler için şimdilik sadece bir söylenti… Ben de yapılan değişikliği ilk anda garipsedim ama şimdi hak veriyorum. Eğer başka biri bu görevi daha iyi yapacaksa, onun yapması daha doğru…”

"MÜDAHALE" VE REVİZYON

‘Müdahale’ sonrası yapılan değişiklikle Oğuzhan Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa ettirilirken, Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanlığı’ndan Çalışma Bakanlığı’na geçirildi. İddialarda adı geçen Tahsin Ertuğruloğlu ise Dışişleri Bakanlığı’na atandı. Böylece 21 Şubat’ta kurulan kabine 17 gün içerisinde değişikliğe uğradı.

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