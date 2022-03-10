H.Atun: “Yaşananlar siyaseti dile düşürdü… İçini boşalttı”

Türkiye’den gelen talimatla kabinenin değiştirileceği iddialarını yalanladıktan kısa süre sonra kabine değişikliğine giden Başbakan Sucuoğlu’nun tavrı toplumda huzursuzluğa yol açtı.

Yaşananların ‘siyaseti dile düşürdüğünü ve siyasetin içini boşalttığını’ savunan eski Başbakanlardan Hakkı Atun, Bakanlıkların önceden iyice düşünülerek dağıtılması gerektiğini, sonradan yapılan bu değişikliğin halkta güvensizlik yaratabileceğini belirtti.

Türkiye ile Kıbrıs’ın kuzeyi arasında her dönem bu tarz müdahaleler olduğunu ancak bunların ‘kapalı kapılar ardında’ yapıldığını dile getiren Atun, “Türkiye’nin taleplerini bu kadar aleni hale getirmemek gerekiyordu” dedi. Atun şöyle devam etti: “Türkiye böyle bir düzenleme talep ediliyorsa neden daha önceden Başbakan’a söylenmedi? Neden bu duruma gelinmesini bekledi? Bu iş daha önceden organize edilebilir ve bakanlıklar ona uygun dağıtılabilirdi. Türkiye ile her zaman kapalı kapılar ardında birçok şey konuşulur ama bunun dışa yansıtılmaması ve ‘müdahale ediliyor’ olarak lanse edilmemesi gerekirdi. Son zamanlarda bu artık herkesçe konuşulur, tartışılır duruma geldi. Daha önce UBP Kurultayı’nın yarım kalması da Türkiye müdahalesinin bir sonucuydu ve bu açıkça biliniyordu. Şimdi de bunu görüyoruz, bu fikir değiştirmenin başka bir izahı olamaz”.

“Siyasette bu kadar bariz bir yozlaşma olmamalı…”

Oğuzhan Hasipoğlu’nun da son derece donanımlı ve bakanlık pozisyonuna uygun biri olduğunu belirten Atun, yapılanın hem Hasipoğlu’na haksızlık, hem de halkın güvenini kıran bir değişiklik olduğunu savundu. Atun şunları aktardı: “Bu değişiklik bu şekilde yapılmamalıydı. Siyaset bu hale getirilmemeliydi. Bu halka bin bir ümit vererek yola çıkan hükümet ilk günden bu kararsızlığa düşebiliyorsa, halk onlara artık nasıl güvensin? Parti içi disiplini sağlamak çok önemli. Bunu yapamayan bir Başbakan parti üzerinde ve hükümette hakimiyet sağlayamaz. Bu bakanlık adımları iyice düşünülüp atılmalıydı. Siyasette bu kadar bariz bir yozlaşma olmamalıdır”.

"MÜDAHALE" VE REVİZYON

‘Müdahale’ sonrası yapılan değişiklikle Oğuzhan Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa ettirilirken, Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanlığı’ndan Çalışma Bakanlığı’na geçirildi. İddialarda adı geçen Tahsin Ertuğruloğlu ise Dışişleri Bakanlığı’na atandı. Böylece 21 Şubat’ta kurulan kabine 17 gün içerisinde değişikliğe uğradı.

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S.Denktaş: "Artık siyaset adına yapılacak bir şey kalmamıştır"