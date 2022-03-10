Berova: “Yapılan değişiklik tamamen Başbakan’ın tasarrufundadır…”

Türkiye’den gelen talimatla kabinenin değiştirileceği iddialarını yalanladıktan kısa süre sonra kabine değişikliğine giden Başbakan Sucuoğlu’nun tavrı toplumda huzursuzluğa yol açtı.

Bu kabinenin ‘Başbakan’ın kabinesi’ olduğunu ve içerisindeki tüm bakanların bir ‘bütün’ olarak görülmesi gerektiğini söyleyen UBP Milletvekili Özdemir Berova, “yapılan değişiklik tamamen Başbakan’a ait bir karardır, bize sadece saygı göstermek düşer” dedi.

Berova şöyle devam etti: “Bu bizim için de çok yeni bir olaydır. Parti içinde değerlendirmesini henüz yapamadık ama bu, yapılan değişiklik üzerinde çeşitli spekülasyonlar üretilebileceği anlamına gelmez. Yaşananlar tamamen Başbakan’ın tasarrufundadır. Bize düşen buna saygı duymaktır. Dünya ve ekonomi çok büyük sıkıntıdadır. Biz bunlara odaklanmalı ve bunları aşmak için uğraşmalıyız. Halk göreve gelen isimlerinden çok yapılacak icraatlara bakmalı ve hükümete güven duymaya devam etmelidir”.

"MÜDAHALE" VE REVİZYON

‘Müdahale’ sonrası yapılan değişiklikle Oğuzhan Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa ettirilirken, Hasan Taçoy, Dışişleri Bakanlığı’ndan Çalışma Bakanlığı’na geçirildi. İddialarda adı geçen Tahsin Ertuğruloğlu ise Dışişleri Bakanlığı’na atandı. Böylece 21 Şubat’ta kurulan kabine 17 gün içerisinde değişikliğe uğradı.

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