Atama ve görevden almalar tam gaz

UBP-DP-YDP koalisyonun UBP kanadında bir gecede üç müsteşar, birkaç da müdür atandı. Başbakanlığa bağlı DPÖ ile Çalışma ve İçişleri Müsteşarları yine değişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarda, Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Levent Hızal görevden alındı yerine Hürol Üşümüş atandı.

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Evin Unutmaz görevden alındı yerine Durali Güçlüsoy atandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Berna Selengin görevden alındı yerine Ali Alioğlu atandı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Yulaf görevden alındı, yerine Halil Sakallı atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ise Ecevit Alper oldu.