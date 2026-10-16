Aracın çarptığı yaya yoğun bakımda

Girne’de bu sabah Naci Talat Caddesi üzerinde, 27 yaşındaki Ali Çatal yönetimindeki AB 991 S plakalı salon araç ile seyrederken yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 30 yaşındaki Antony Lakmal Warnakulasuriya’ya çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü Ali Çatal tutuklandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.