Girne kökenli Kıbrıslı Rumlardan Türkiye aleyhine dava

Girne kökenli iki Kıbrıslı Rum’un Türkiye aleyhinde Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemesinde dava açarak mallarının kullanım kaybı için tazminat kazandığı bildirildi. Ancak davacıların gayrimenkullerinin mülkiyetiyle Taşınmaz Mal Komisyonu’nun geçersizliği yönündeki taleplerinde başarılı olamadığı ve verilen tazminat kararının da iptal edildiği kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi, tazminatın iptal edilmesi kararının istinafa götürüldüğünü, İstinaf Mahkemesi’nin bu talebi reddettiğini ve Yüksek Mahkeme’nin konunun yeniden açılmasını hukuki konular nedeniyle reddettiğini yazdı.

Gazete, davanın, Girne'de malı bulunan ve kendilerinin sahibi veya tescilli hak sahibi olduğunu beyan eden iki Girne kökenli Kıbrıslı Rum güneyde, Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde açıldığını kaydetti.

Gazete mahkemenin, 30 Eylül 2019 tarihli kararında, davacılardan birine 33 bin 440 euro, diğerine de 38 bin 300 euro tutarında tazminat ödenmesine, ayrıca faiz ve masraflar da eklenmesine hükmettiğini belirtti.

Mahkemenin bu kararı, Türkiye’nin davada hazır bulunmaması nedeniyle, sunulan deliller doğrultusunda verdiğini kaydeden gazete, davacıların, taşınmazların mülkiyetine ilişkin talep ettiği tespit kararlarının verilmediğini belirtti. Ayrıca davacıların Taşınmaz Mal Komisyonu ile Yüksek İdare Mahkemesi’nin hukuka aykırı ve geçersiz olduğunun tespiti yönündeki taleplerin de kabul edilmediğini yazdı.

Gazete, davacıların bu karara karşı yaptığı başvurunun, Temyiz Mahkemesi tarafından değerlendirildiğini ve 31 Ekim 2024’te ilk mahkemenin kararının da iptal edildiğini belirtti.

Temyiz Mahkemesi’nin, uluslararası hukuk kapsamında Türkiye’nin egemenlik dokunulmazlığından yararlandığına işaret edilen haberde, egemenlik yetkisinin kullanılmasına ilişkin eylemler nedeniyle Türkiye’nin Kıbrıs mahkemelerinde dava edilemeyeceği sonucuna vardığını kaydetti.

Haberde, Yüksek İdare Mahkemesi’nin, üçüncü derece yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin yasal koşulların ortaya konulamadığı sonucuna vardığı da ifade edilirken, davacıların Temyiz Mahkemesi’nin kararlarıyla ilgili hukuki gerekçelerin araştırılması başvurusunu da oy birliğiyle reddettiği belirtildi.