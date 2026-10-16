ALL4COMPOST Projesi Kapsamında “Uygulama İçin Politika Geliştirme Çalıştayı” yapıldı

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Ziraat Mühendisleri Odası, AKTİ Proje ve Araştırma Merkezi ile Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği tarafından yürütülen ALL4COMPOST Projesi kapsamında, “Uygulama İçin Politika Geliştirme Çalıştayı” Lefke’de gerçekleştirildi.

Ziraat Mühendisleri Odası’ndan verilen bilgiye göre, bölgede sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılmasını ve organik atıkların ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen proje kapsamında düzenlenen çalıştaya yaklaşık 34 kişi katıldı.

Lefke Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, proje paydaşlarının yanı sıra yerel üreticiler, çiftçiler, sivil toplum temsilcileri ve konuya ilgi duyan vatandaşlar katılım gösterirken, Belediye Başkanı Aziz Kaya da projeye desteklerini dile getirdi.

Katılımcılara, budama sonucu ortaya çıkan dal ve ağaç atıkları, hayvan gübresi ile kurumuş bitkisel materyallerin kompost üretiminde değerlendirilmesine ilişkin bilgi verildi. Organik atıkların depolama alanlarına gönderilmesi veya yakılması yerine yeniden toprağa kazandırılmasının doğal kaynakların korunması, atık miktarının azaltılması ve ekonomik değer yaratılması açısından önemi vurgulandı.

AKTİ Proje ve Araştırma Merkezi’nin Yönetim Kurulu Üyesi Michael Loizides, çalıştayda ALL4COMPOST Projesi’nin mevcut durumu, bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verdi. Projenin uygulama sürecinde karşılaşılan zorluklar, bu zorluklara yönelik çözüm önerileri ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler de katılımcılarla paylaşıldı. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam da projedeki süreçle ilgili ek bilgi verdi.

Yaklaşık üç saat süren çalıştayda, “Lefke İlçesi Sinerjik ve Döngüsel Yeşil Atık Yönetimi Planı”nın gelecekte uygulanması sürecinde kompost üretiminin her aşamasında karşılaşılabilecek olası engeller ele alındı.

Bu engellerin aşılmasına yönelik politika araçları katılımcılara sunularak görüş ve ek önerileri alındı. Katılımcılar, bölgedeki organik atıkların değerlendirilmesi, kompost uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Plan’ın bölgenin ihtiyaçlarına uygun şekilde uygulanarak sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik farklı araç ve yöntemlerin belirlenmesine aktif olarak katkı sundu.

Çiftçi, üretici ve yerel politika yapıcıların kompost üretimi ve Plan’ın uygulanmasına ilişkin soruları uzmanlar tarafından yanıtlanırken, kompost kullanımının tarımsal üretime sağlayabileceği katkılar ve uygulamadaki avantajları da örneklerle aktarıldı.