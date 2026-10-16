Rüzgar hafta sonu kuvvetli esecek

Meteorolojiye göre, yarın yer yer sağanak bekleniyor. Rüzgar hafta sonu zamanla kuvvetli esecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk günü alçak basınç ve buna bağlı cephe sisteminin; diğer günlerde ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak. Hava hafta boyunca genellikle bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 25-28 derece, sahillerde ise 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında güneyli yönlerden, ikinci yarısında ise kuzeyli yönlerden orta hafta sonu zaman zaman kuvvetli esecek.