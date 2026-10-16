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Rüzgar hafta sonu kuvvetli esecek

Rüzgar hafta sonu kuvvetli esecek

Meteorolojiye göre, yarın yer yer sağanak bekleniyor. Rüzgar hafta sonu zamanla kuvvetli esecek.

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Meteorolojiye göre, yarın yer yer sağanak bekleniyor. Rüzgar hafta sonu zamanla kuvvetli esecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 17-23 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk günü alçak basınç ve buna bağlı cephe sisteminin; diğer günlerde ise ılık ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak. Hava hafta boyunca genellikle bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 25-28 derece, sahillerde ise 24-27 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında güneyli yönlerden, ikinci yarısında ise kuzeyli yönlerden orta hafta sonu zaman zaman  kuvvetli esecek.

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