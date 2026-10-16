Fevzi Çakmak Bulvarı’nın bazı bölümleri trafiğe kapatılacak

Mağusa, Fevzi Çakmak Bulvarı’nın bazı bölümleri hafta sonu hava koşullarının elverişli olması halinde yapılacak yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, trafik akışının güvenli şekilde sürdürülebilmesi için sürücülerin trafik levhaları ve yönlendirmelere uymaları, mümkün olduğunca alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.

Yetkililer ayrıca, hava muhalefeti nedeniyle çalışma programında değişiklik olması durumunda yeniden bilgilendirme yapılacağını da belirtti.