Lefkoşa ve Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon ve aramalarda 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne’de, dün gerçekleştirilen operasyonda, M.C.B. (E-25) ve B.B.’nin (E-22) tasarruflarında yaklaşık 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet hassas terazi bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Lefkoşa'da da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak tespit edilen I.N.’nin (E-27) üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Esentepe’de sahte belge ile para temini

2026 yılı Ocak - Ağustos ayları arasında, Esentepe’de S.T. (E-46), dolandırmak kastı ile, çalıştığı inşaat şirketinde 7 kişiyi mesaiye kalmadıkları halde mesaiye kalmış gibi göstererek bilgisayar sitemi üzerinden sahte puantaj hesaplama formu düzenledi. Bunları bilgisayar ortamından ilgili şirkete göndererek, hesaplarına şirket tarafından 456 bin 800 TL para yatmasını sağladı. Akabinde de ilgili şahıslara söz konusu paraların şirket tarafından yanlışlıkla kendilerine fazladan gönderildiğini söyleyerek, gönderilen parayı sahtekarlıkla söz konusu şahıslardan alıp tasarrufuna geçirdi ve sahtekarlıkla para temin etti.

Olayın dün polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs tutuklandı.

18 yaşından küçüklere sigara satan işletmelere yasal işlem

Güvenli Okul Projesi kapsamında ülke genelinde polis tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde Gazimağusa’da R.A. (K-56) ve Lefke’de R.U.’nun (E-62) 18 yaşından küçük şahıslara sigara ve tütün ürünü sattıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Mağusa’da sarhoşluk ve rahatsızlık

Gazimağusa’da, C.E. (K-50) 208 mlgr alkollü içki tesiri altında, Ö.Ö. (E-37) ve O.K. (E-27) alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak, çevreye rahatsızlık verdiler. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Kaçak yaşayan 3 kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde, Polis ekipleri tarafından ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.