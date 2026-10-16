Kıbrıs ile İsrail arasında doğal gaz yatağı konusunda anlaşmaya varılamadı

Kıbrıs Cumhuriyeti ile İsrail arasında, her iki tarafın Münhasır Ekonomik Bölgeleri (MEB) sınırında yer alan doğal gaz yatağı konusunda uzlaşıya varılamadı.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’inde yer alan “Afrodit” yatağı ile İsrail’in MEB’inde yer alan “İsai” yatağı arasında kalan bölgedeki doğal gaz yatağı için iki tarafın yürüttüğü görüşmelerde sonuç alınamadığını yazdı.

Çarşamba gecesi telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmeye her iki yatağın kullanım hakkında sahip şirket temsilcilerinin, teknokratların ve hukuk danışmanlarının katıldıklarını aktaran gazete, görüşmelerin devam etmesinin de beklendiğini vurguladı.

Haberde, “Afrodit” yatağının “İsai” yatağına uzandığı, bu sebepten ötürü iki tarafın kullanım konusunda uzlaşmasının gerektiği belirtildi.