Tesla roket teknolojisi destekli 'uçan' spor aracını tanıttı

Elektriki araç devi Tesla, 15 Ekim'de yaptığı sunumda, yeniden tasarlanmış "uçan" Roadster modelini dikkat çeken bir gösteriyle tanıttı.

Roket tipi iticilerle donatılmış spor araç, emme sistemi sayesinde bir rampa üzerinde ters bir şekilde ilerleyebildi.

Ardından havada döndü ve araç altındaki iticileri kullanarak yere yumuşak iniş yapabildi.

Sonrasında yine iticileri kullanarak bir kamyonun da aralarında olduğu dizili araçların üzerinden atladı.

Bu manevra sırasında havada kendi ekseni etrafında da döndü.

Tesla daha da iddialı şekilde bu aracın 2028'de seri üretimine başlanacağını duyurdu.

SpaceX ile iş birliği içinde geliştirilen tasarım, Elon Musk'ın iki büyük şirketini birleştirme planının göstergesi olarak yorumlandı.

Musk daha önce de bu iki şirketin faaliyet alanlarındaki örtüşmelere işaret ederek böyle bir birleşme olasılığını gündeme getirmişti.

Ancak iddialı gösteri herkesi ikna etmişe benzemiyor.

Tesla yatırımcılarından Deepwater Asset Management'ın yönetici ortağı Gene Munster, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Bu, geleneksel otomobil üreticilerini zor durumda bırakmak dışında hiçbir ticari değeri olmayan, bir mühendislik gövde gösterisiydi" ifadelerini kullandı.

Munster, "Roadster etkinliği, Elon'un neden Tesla ve SpaceX'i bir araya getirmek için sabırsızlandığının en son örneği" dedi.

"En çılgın ürün tanıtımıydı"

Etkinliği yerinde izleyenler, gösteri karşısında hayranlıklarını dile getirdiler.

Tesla hayranı ve yatırımcısı Sawyer Merritt, X'te, "Şimdiye kadar gördüğüm en çılgın ürün tanıtımıydı" diye yazdı.

Tesla yaklaşık on yıl önce araç ilk kez açıklandığında 200.000 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatı açıklamıştı.

Tesla'nın Perşembe günkü etkinlik sonrasında güncellenen Roadster rezervasyon sayfasında, 50.000 dolar depozito gerektiren "Performance" versiyonu ile "hızlandırma iticilerine" (acceleration thrusters) sahip, 250.000 dolar depozito gerektiren "Thrust" isimli versiyonu yer aldı.

"Rocket" adı verilen "tam uçuş sistemi"ne sahip, tek koltuklu modele ise "yalnızca davetle" ulaşabileceği kaydedildi.

Ses hızının yarısına ulaşıyor

Teksas'ın McGregor kentindeki SpaceX test sahasında gerçekleştirilen etkinlikte, Tesla logosu taşıyan gümüş renkli, kovboy tarzı bir kemer tokası takan Musk kalabalığa hitap etti.

"Bu, Tesla ve SpaceX mühendislerinin, daha önce hiçbir filmde görmediğiniz bir şeyi yaratmak için yakın iş birliği içinde yürüttükleri inanılmaz çalışmaların bir zirvesidir" ifadelerini kullandı.

Tesla araç mühendisliği şefi Lars Moravy, Roadster'ın 100 kilometreye bir saniyeden kısa sürede ulaşabildiğini söyledi.

Saatte 370 km üzerinde bir azami hıza çıkabildiğini belirtti.

Bu sırada heyecanlı bir şekilde araya giren Musk, "Kesinlikle bundan çok daha hızlı" dedi.

"Sanırım ses hızının yarısına ulaşmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Musk, 2023 yılında yaptığı bir açıklamada, Roadster'ın Tesla'nın finansal durumu açısından "önemsiz bir detay" olduğunu ve "finansal açıdan kayda değer bir değişim yaratmayacağını" savunmuştu.

Morningstar analisti Seth Goldstein, geçen ay paylaştığı bir yorumda, Tesla'nın mevcut durumda mühendislik ve teknolojisini sergilemek üzere tasarlanmış, yüksek performanslı ve lüks bir modeli bulunmadığına işaret etmişti.

Goldstein, Roadster için, Tesla'nın yeni poster aracı olacağı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Musk'ın 2017 yılında, Tesla'nın ikinci nesil Roadster prototipini ilk kez tanıttığı ve teslimatların 2020'de başlayacağını duyurduğu dönemde verdiği sözün yarısından az.

2008'de piyasaya sürülen ve 2012'ye kadar satılan orijinal Roadster, Tesla'nın ilk elektrikli aracıydı.

Lotus Elise şasisini kullanan bu araç, dünyanın elektrikli araçlara bakış açısının değişmesine katkıda bulundu.

Şirket o günden bu yana Model Y ve Model X SUV'leri ile Model S ve Model 3 sedan modelleriyle tanınır hale geldi.

İkinci nesil Roadster'ın tanıtımı, Tesla'nın odak noktasını insanlı sürücüler için otomobil üretiminden, yapay zeka destekli otonom sürüş teknolojilerine ve robotiğe kaydırdığı keskin bir değişim dönemine denk geliyor.

Tesla bu yıl, insansı robotu Optimus'un üretimi için, Model S ve Model X araçlarının satışını durdurdu.

Ayrıca, direksiyon, pedal ve ayna gibi manuel kontrolleri bulunmayan, iki kişilik bir robotaksi olan Cybercab'i tanıttı.

Tesla, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını 21 Ekim'de açıklayacak.

Tesla'nın elektrikli araç serisinin satışları son iki yıldır düşüş gösteriyordu ancak yüksek benzin fiyatları, üçüncü çeyrekteki teslimatların artmasına yardımcı oldu.

Roadster ayrıca tek bir şarjla 480 km üzerinde bir menzil sunabiliyor.

"Bunu bizzat gördüm ve hâlâ bunun nasıl yapay zekâ olmadığını sorguluyorum" dedi.