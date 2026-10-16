"Guterres'in talebi üzerine TC ve AB, Kıbrıs sorununu görüşecek"

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında ekim ayı sona ermeden üst düzey bir toplantı düzenleneceğini duyurdu. Görüşmede, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması ve AB-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirvesi’nin ikinci gününe katılmak üzere bulunduğu sırada konuşan Hristodulidis, toplantının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in talebi üzerine yapılacağını kaydetti.

New York’taki temasların ardından kendisine bu yönde bilgi ulaştığını belirten Hristodulidis, toplantı kararından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hristodulidis, New York’ta yapılan görüşmelerin yanı sıra BM Genel Sekreteri ve Avrupa kurumlarının başkanları arasındaki temasların ardından, AB ile Türkiye arasında ekim ayı içerisinde bir toplantı düzenleneceği bilgisini dün aldığını ifade etti.

Görüşmede iki ana konu ele alınacak

AB ile Türkiye arasında yapılması öngörülen toplantının iki temel gündem maddesi bulunduğunu belirten Hristodulidis, bunlardan ilkinin Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik girişimler, diğerinin ise AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme sağlanması olduğunu açıkladı.

Hristodulidis, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde ilerleme kaydedilmesinin, üzerinde uzlaşılan çerçeve doğrultusunda Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına bağlı olduğunu ileri sürdü.

Toplantının Guterres’in talebiyle gerçekleştirileceğini yineleyen Hristodulidis, görüşmede müzakerelerin yeniden başlamasını mümkün kılabilecek koşulların değerlendirileceğini belirtti.

Planlanan temasın olumlu gelişmelerin önünü açabileceğini söyleyen Hristodulidis, özellikle BM Genel Sekreteri’nin temmuz ayında adaya yaptığı ziyaret sonrasında oluşan diplomatik sürece işaret etti.

Hristodulidis, AB’nin rolünün artırılmasını istiyor

Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki siyasi iradelerinin net olduğunu ifade eden Hristodulidis, Avrupa Birliği’nin süreçte daha etkin ve öncü bir rol üstlenmesi gerektiğini savundu.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren AB’nin Kıbrıs sorununa daha güçlü biçimde dahil olmasını hedeflediklerini belirten Hristodulidis, Avrupa Komisyonu’nun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto’nun yaz aylarında Kıbrıs sorunu özel temsilcisi olarak görevlendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hristodulidis, bu atamanın Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununa yönelik yaklaşımını ortaya koyduğunu kaydetti.

AB liderlerinden Erdoğan’a çözüm çağrısı

Haberde, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın temmuz ayında TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme de hatırlatıldı.

İki AB liderinin, Kıbrıs sorununda yeniden oluşan diplomatik fırsatın değerlendirilmesi ve çözüm yönünde ilerleme sağlanması için Erdoğan’a çağrıda bulunduğu belirtildi.

Aynı ay içerisinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Marta Kos ve İçişlerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Magnus Brunner da ortak bir açıklamaya imza atmıştı. Açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs konusundaki girişimlerine destek verilmişti.

İki taraf arasındaki gerilim gündemde

Haberde, yaz aylarından bu yana Kıbrıs’taki iki taraf arasındaki ilişkilerin çeşitli gelişmeler nedeniyle gerildiğine de dikkat çekildi.

Cyprus Mail gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ağustos ayında bazı yabancı diplomatik misyonlarla temasa geçerek Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana’nın düzenleyeceği Kıbrıs konulu bilgilendirme toplantısına katılmamalarını istedi.

Söz konusu gelişmeye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Bu, dünyanın görmesi gereken bir şey. Bu güveni artırır mı, yoksa zedeler mi?” ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Kıbrıs’ta yapılması planlanan FC Barcelona çocuk futbol kampı ile Girne’deki bir müzik festivalinin iptal edilmesine yönelik girişimler de iki taraf arasındaki gerilimin örnekleri arasında gösterildi.

Harmancı’nın unvanı da tartışma konusu oldu

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın, Cyprus Forum etkinliğinde unvanının “Belediye Başkanı” yerine “Lefkoşa Türk Toplumu Lideri” olarak değiştirilmesi üzerine etkinlikten çekilmesi de yaşanan gerilim kapsamında değerlendirildi.

Cyprus Forum İcra Başkanı Nicolas Kyriakides, unvan değişikliği talebinin Rum hükümeti içerisinden geldiğini açıklamıştı.

Öte yandan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM Daimi Temsilciliği tarafından New York’taki yabancı diplomatlara gönderilen bir mektupta, Kıbrıslı Türklerle görüşme yapılmamasının istendiği de haberde yer aldı.

Holguin’den fırsat penceresi uyarısı

İki taraf arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilimin ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in yaptığı değerlendirmeler de gündeme geldi.

Holguin, geçen yıl ve bu yılın başlarında Kıbrıs konusunda oluşan olumlu ortamın giderek zayıfladığına dikkat çekerek, “Geçen yıl boyunca ve bu yılın başlarında sahip olduğumuz elverişli fırsat penceresinin giderek kapandığı açıktır” demişti.

Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’de tırmanan gerilimin Kıbrıs üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulunan Holguin, diyaloğun yeniden canlandırılması için mevcut diplomatik fırsatların sonsuza kadar devam etmeyebileceğini vurgulamıştı.