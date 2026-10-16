BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, bu ay sonunda adaya gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Politis gazetesi “Holguin’in Son Dansı” başlıklı haberinde, Kişisel Temsilcinin iki liderler ayrı ayrı görüşmek için yaklaşık bir hafta kalacağı adaya, bu ay sonunda gelmesinin planlandığını yazdı.

Holguin’in mümkün olması durumunda liderlerle üçlü görüşme de hedeflediğini kaydeden gazete BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresinin aralık ayında sona ermesine bağlı olarak Holguin’in Kıbrıs ziyaretinin muhtemelen son ziyaret olacağını belirtti.

Holguin’in görevinin yenilenmesinin pek de mümkün olmadığını, BM Genel Sekreteri seçilecek kişinin çalışma arkadaşlarını kendisinin belirleyeceğini yazan gazete Holguin’in Kasım ayı sonunda misyonuna ilişkin raporu yazmaya başlayacağını ve bunu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e sunacağını kaydetti.

Gazete, kaynaklara dayanarak, ilerleme konusunda gerçek iradenin dile getirilmesi haricinde Maria Angela Holguin’in görev süresinin yenilenmesinin olası görülmediğini de yazdı.

Gazete Holguin'in iki tarafı çıkmaza sürüklediği görülen "büyük" Güven Yaratıcı Önlemlerin ötesinde New York'ta da dile getirilen metodoloji alanında ilerleme görmek istediğini belirtti. Gazete temel sorunun iki tarafın ortak vizyon taşıyıp taşımadığı olduğunu belirtti.

İki liderin, gelecekteki görüşmelerin nasıl yapılması gerektiğine dair şimdilik farklı yaklaşım ve öneri ortaya koyduğunu belirten gazete bir kaynağa dayanarak iki tarafın anlaşmazlıklara köprü kurulmasında, şu ana kadar "minimum ilerleme" kaydedildiğini yazdı.

Habere göre BM, belirli Güven Yaratıcı Önlemlerde küçük adımlarda ilerleme olanağını araştıracak.

Holguin’in eylülde BM Genel Kurulu öncesinde adaya gelmeyi planladığını ancak sağlık sorunu nedeniyle bu ziyareti iptal ettiğini de anımsatan gazete BM Genel Sekreterinin ziyaretinin ardından liderlerin, Güven Yaratıcı Önlemler, metodoloji veya öze dair konularda, özlü bir ilerleme açıklamaksızın dört kez görüştüğünü de belirtti.

Gazete yine bir kaynağa dayanarak liderlerin geçtiğimiz Salı günü, belirli Güven Yaratıcı Önlemler konusunda iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini ancak önemli bir anlaşma sağlayamadığını yazdı.