East Cyprus Music Meetings düzenlenecek

Müzik alanında çalışan kişilerin atölye çalışmaları ve söyleşilerle bir araya geleceği East Cyprus Music Meetings etkinlikleri Larnaka ve Mağusa’da düzenlenecek.

Ekim ve kasım aylarında gerçekleştirilecek East Cyprus Music Meetings, ada genelindeki müzisyenleri, şarkı yazarlarını, prodüktörleri, konser organizatörlerini ve müzik sektöründe çalışan diğer profesyonelleri buluşturacak.

Windcraft Loud tarafından, SCALA Music & Sound Hub ve Cyprus Mixtape iş birliğiyle hayata geçirilen East Cyprus Music Meetings, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu’nun kolaylaştırıcılığında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanıyor ve Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor.

Kıbrıs müzik ortamının ihtiyaç duyduğu ortak mesleki ve kültürel zeminin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikte ayrıca, adanın müzik topluluğunun ihtiyaçları ve geleceği de ele alınacak.

Daha fazla bilgi ve kayıt ise https://linktr.ee/EastCyprusMusicMeetings adresinden edinilebilir.