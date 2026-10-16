13 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 747 araç sürücüsü kontrol edildi, trafik kurallarına uymayan toplam 356 sürücü rapor edildi, 13 araç trafikten men edildi, 1 sürücü ise tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin 90’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 16’sı sigortasız araç kullanmak, 32’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u muayenesiz araç kullanmak, 10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i işletme izinsiz araç kullanma, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 38’i trafik ışıklarına uymamak ve 143’ü diğer trafik suçlarından ceza aldı.