"Meryem Gezici aleyhine Mahkeme avlusunda bağırmak, uygunsuz tavır ve hareket suçlamasıyla dava getirildi"

Yüksek Mahkeme, Meryem Gezici aleyhine Girne Kaza Mahkemesi avlusunda sulh ve sükûnu bozacak şekilde bağırarak uygunsuz tavır ve harekette bulunmak suçlamasıyla polis tarafından dava getirildiğini açıkladı.

Yüksek Mahkeme bugün Avrupa Gazetesi’nde yer alan Meryem Gezici’nin mahkeme salonunda yüksek sesle ağladığı gerekçesiyle dava edildiği yönündeki habere ilişkin açıklama yaptı.

Davanın, mahkeme salonunda gerçekleşen bir olayla ilgili olmadığı kaydedilen açıklamada, mahkeme tarafından Meryem Gezici hakkında yapılmış herhangi bir işlem veya şikâyet bulunmadığı da vurgulandı.