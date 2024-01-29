48 yaşındaki Ahmet Şahin yaşamını yitirdi

Lapta'da bu sabah 48 yaşındaki Ahmet Şahin evinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Şahin'in cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp veya cebir izine rastlanılmadı.

Şahin'in Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.

Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.