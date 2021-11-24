4 günde 3 genç ölüm

Girne’de 21 yaşındaki Godswıll Onyeka Nnamdı dün saat 18.30 sıralarında evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Polis, dış muayeneyi yapan görevli doktorun herhangi bir darp ve cebir izine rastlamadığını açıkladı. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacağı bildirildi. Genç erkeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı .

Öte yandan Girne'de 22 Kasım’da hayatını kaybeden 27 yaşındaki Nurseda Ertürk’ün yapılan otopsisinde, ölüm sebebi belirlenemedi. İleri tetkik için kan ve doku örneği alındı

Aynı şekilde 20 Kasım’da, Mağusa’daki evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Abdulrahman Yahya’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Bir gün arayla 2 genç ölüm