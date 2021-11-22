25 yaşındaki Yahaya evinde ölü bulundu
Mağusa’da sakin 25 yaşındaki Abdulrahman Yahaya, geçtiğimiz akşam evinde ölü bulundu
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Mağusa’da sakin 25 yaşındaki Abdulrahman Yahaya, geçtiğimiz akşam evinde ölü bulundu
Polis Basın Bülteni’ne göre, mütevefanın cesedi üzerine yapılan dış muaynede darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.
Yalçınay’ın ölüm sebebi “kalp yetmezliği”
Yeniceköy’de önceki gün ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ayşe Yalçınay’ın (K-67) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.
67 yaşındaki Yalçınay hayatını kaybetti
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Etiketler : ölüm