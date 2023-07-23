377 sürücü rapor edildi, 49 araç trafikten men
Polis trafik ekiplerinin dün ülke genelinde ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik denetiminde 2 bin 7 araç sürücüsü kontrol edilirken, 377 sürücü rapor edildi.
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Polis trafik ekiplerinin dün ülke genelinde ülke genelinde gerçekleştirdiği trafik denetiminde 2 bin 7 araç sürücüsü kontrol edilirken, 377 sürücü rapor edildi.
Rapor edilen sürücülerden 185’inin süratli, 27’sinin alkollü, 4’ünün ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi.
Polis, diğer suçlarla birlikte 377 araç sürücüsünün rapor, 49 aracınsa trafikten men edildiğini bildirdi.
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