19 gün direnebildi
Dikmen-Lefkoşa anayolunda, 6 Temmuz’da yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan, o günden beridir Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 38 yaşındaki Emete Yorgancıoğlu bu sabah hayatını kaybetti.
A+A-
Dikmen-Lefkoşa anayolunda, 6 Temmuz’da yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan, o günden beridir Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 38 yaşındaki Emete Yorgancıoğlu bu sabah hayatını kaybetti. Polis Basın Subaylığı, bu bilgiyi doğruladı.
Kaza nasıl olmuştu?
6 Temmuz tarihinde Dikmen-Lefkoşa anayolu üzerinde seyreden Emete Yorgancıoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçerek Hayrullah Tabaş yönetimindeki araçla çarpışmıştı.
Kaza sonrası Yorgancıoğlu, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
Trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
Bu haber toplam 961 defa okunmuştur