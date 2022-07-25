19 gün direnebildi

Dikmen-Lefkoşa anayolunda, 6 Temmuz’da yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan, o günden beridir Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 38 yaşındaki Emete Yorgancıoğlu bu sabah hayatını kaybetti. Polis Basın Subaylığı, bu bilgiyi doğruladı.

Kaza nasıl olmuştu?

6 Temmuz tarihinde Dikmen-Lefkoşa anayolu üzerinde seyreden Emete Yorgancıoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçerek Hayrullah Tabaş yönetimindeki araçla çarpışmıştı.

Kaza sonrası Yorgancıoğlu, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı