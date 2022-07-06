Trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
Dikmen - Lefkoşa anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 38 yaşındaki Emete Yorgancıoğlu yaralandı.
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Dikmen - Lefkoşa anayolunda bugün meydana gelen trafik kazasında 38 yaşındaki Emete Yorgancıoğlu yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Emete Yorgancıoğlu, yönetimindeki EF 105 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip, karşı istikametten gelen Hayrullah Tabaş (E-35) yönetimindeki SZ 394 plakalı van araçla çarpıştı.
Kaza sonucu ağır yaralanan Yorgancıoğlu, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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