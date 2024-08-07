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117 kişiye daha “istisnai” yurttaşlık

117 kişiye daha “istisnai” yurttaşlık

Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca gerekli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 117 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı. Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca gerekli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 117 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı. Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Vatandaşlığa alınan isimler şöyle:

  1. MELTEM ORUÇ
  2. ZEKERİYE MEHMET BOZOĞLAN
  3. ÖMER KURT
  4. TUANA CAN
  5. AHMET ŞAHİN
  6. GAMZE GÜNE
  7. VAKKAS DOĞAN
  8. ABDÜLAZİZ AKBAŞ
  9. YUSUF BAYRAKTAR
  10. ALPİN KILINÇ
  11. NAZLI YILDIZ
  12. MEHMET ALİ EVRENSEL
  13. KÜBRA KOTAN
  14. MELİH TANIR
  15. SEMİRE DERELİ
  16. KARDELEN DERELİ
  17. HAKAN BAYRAKÇI
  18. BANU EVYAPAN
  19. YAREN GÖNÜL
  20. AHMET UÇAR
  21. FURKAN TEKE
  22. BİLAL YÜCEDAL
  23. EMRAH DEMİRC
  24. BURAK AKKUŞ
  25. KUDRET BEDİR
  26. ELİF SU DEMİRCİ
  27. ARİF GÜNEŞ
  28. GÜLLÜZAR ÇAKAL
  29. FATMA ŞEKERÖZ
  30. YUSUF DENİZ
  31. İSMAİL SOYDAN BALTA
  32. SERAP DOĞAN
  33. OSMAN SEÇER
  34. PROF.DR. MEHMET TEVFİK ZEYREK
  35. ARZU SIRMA
  36. SEVGİ BUDAK
  37. MURAT GEZER
  38. UMUTCAN GÜL
  39. MERVE HAYRİYE ÖZDEMİR
  40. NURAL YILMAZ
  41. HİKMET İSKİFOĞLU
  42. FAİK ANIL ERSOY
  43. RAMİZ OĞULCAN TÜFEKÇİLER
  44. GÖKHAN YENİ
  45. MELİSA ESKİSAĞIR
  46. ZEYNEP TAN
  47. NİHAT AKPAK
  48. SÜMEYYE İPEKÇİOĞLU
  49. MİNA İPEKÇİOĞLU
  50. ÖMER ŞAKAR
  51. NAILYA KHAYRUTDINOVA
  52. AYŞE ÇARK
  53. GÜLPERİ PEHLİVAN
  54. SELVA YILDIZ
  55. EZGİ PERTO
  56. YAREN TAZE
  57. MESUT ARIK
  58. ŞEMSEY YILDIZ
  59. ZELİHA KOCAKAYA
  60. KADER BİÇEK
  61. BERRA YURDAGÜL
  62. MERVE ALAKAZ
  63. HÜSEYİNCAN UÇAR
  64. MELİKCAN OVACILL
  65. MERYEM UÇAR
  66. ESİN BAĞRIAÇIK
  67. ALİ KAYA
  68. FATMANUR BAKACAK
  69. ANIL BERHAN ÇETİN
  70. TUTKU GÜLER
  71. ÇAĞLA ÇİRA'
  72. YASEMİN TAŞ
  73. FERİDE TUNÇ
  74. DİLARA PAKİN
  75. ESMANUR ÇETİN
  76. ZÜHAL KOCAÇINAR
  77. ÖZDEMİR UYGUT
  78. MERYEM ÇORAPLI
  79. SERKAN GÜLDA
  80. ELVAN ALCIL
  81. ECEM HATİCE BİLGİN
  82. SAKİNE YILDIRIM
  83. MERYEM HARAÇ
  84. TUBA GÜMÜŞ
  85. MERVE KARA'NIN
  86. NADİDE PELİN POLATATAEŞ
  87. SELVİHAN TAŞGİT'İN
  88. HALİME ÇAĞLA KARABEY
  89. KONCA POLAT
  90. YAĞMUR NİMET ÇAKIR
  91. YAREN BİLGİN
  92. BARIŞ CAN
  93. SILA YİTÜK
  94. HATİCE YILDIZ
  95. AYKUL İNGENÇ
  96. BERKE USLUOĞLU
  97. MÜSLÜM ÇETİN
  98. FAZIL ÇEKER
  99. KEREM YILMAZ
  100. MEHMET KAPLAN
  101. HASRET YİĞİTOĞLU
  102. MUSTAFA KILIÇ
  103. PROF. DR. MEHMAN DAMIRLI
  104. CHRISLIN EXCELENT DIAMONEKA
  105. RAMAZAN KARAKILCIK
  106. CUMA ATLAR
  107. TARIK CİĞER
  108. MUSTAFA ATİLA DİKMETA
  109. DENİZ POLAT
  110. YASİN ÇİÇEK
  111. HÜSEYİN TAHTALIOĞLU
  112. ERDAL COŞKUN
  113. GÜNER BAŞARAN
  114. ALA ECELEHÜVE ERSOY
  115. BÜNYAMİN KİPER
  116. SERAY EKİN
  117. TOLGA EKİN
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