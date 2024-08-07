117 kişiye daha “istisnai” yurttaşlık
Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca gerekli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 117 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı. Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca gerekli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 117 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı. Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Vatandaşlığa alınan isimler şöyle:
- MELTEM ORUÇ
- ZEKERİYE MEHMET BOZOĞLAN
- ÖMER KURT
- TUANA CAN
- AHMET ŞAHİN
- GAMZE GÜNE
- VAKKAS DOĞAN
- ABDÜLAZİZ AKBAŞ
- YUSUF BAYRAKTAR
- ALPİN KILINÇ
- NAZLI YILDIZ
- MEHMET ALİ EVRENSEL
- KÜBRA KOTAN
- MELİH TANIR
- SEMİRE DERELİ
- KARDELEN DERELİ
- HAKAN BAYRAKÇI
- BANU EVYAPAN
- YAREN GÖNÜL
- AHMET UÇAR
- FURKAN TEKE
- BİLAL YÜCEDAL
- EMRAH DEMİRC
- BURAK AKKUŞ
- KUDRET BEDİR
- ELİF SU DEMİRCİ
- ARİF GÜNEŞ
- GÜLLÜZAR ÇAKAL
- FATMA ŞEKERÖZ
- YUSUF DENİZ
- İSMAİL SOYDAN BALTA
- SERAP DOĞAN
- OSMAN SEÇER
- PROF.DR. MEHMET TEVFİK ZEYREK
- ARZU SIRMA
- SEVGİ BUDAK
- MURAT GEZER
- UMUTCAN GÜL
- MERVE HAYRİYE ÖZDEMİR
- NURAL YILMAZ
- HİKMET İSKİFOĞLU
- FAİK ANIL ERSOY
- RAMİZ OĞULCAN TÜFEKÇİLER
- GÖKHAN YENİ
- MELİSA ESKİSAĞIR
- ZEYNEP TAN
- NİHAT AKPAK
- SÜMEYYE İPEKÇİOĞLU
- MİNA İPEKÇİOĞLU
- ÖMER ŞAKAR
- NAILYA KHAYRUTDINOVA
- AYŞE ÇARK
- GÜLPERİ PEHLİVAN
- SELVA YILDIZ
- EZGİ PERTO
- YAREN TAZE
- MESUT ARIK
- ŞEMSEY YILDIZ
- ZELİHA KOCAKAYA
- KADER BİÇEK
- BERRA YURDAGÜL
- MERVE ALAKAZ
- HÜSEYİNCAN UÇAR
- MELİKCAN OVACILL
- MERYEM UÇAR
- ESİN BAĞRIAÇIK
- ALİ KAYA
- FATMANUR BAKACAK
- ANIL BERHAN ÇETİN
- TUTKU GÜLER
- ÇAĞLA ÇİRA'
- YASEMİN TAŞ
- FERİDE TUNÇ
- DİLARA PAKİN
- ESMANUR ÇETİN
- ZÜHAL KOCAÇINAR
- ÖZDEMİR UYGUT
- MERYEM ÇORAPLI
- SERKAN GÜLDA
- ELVAN ALCIL
- ECEM HATİCE BİLGİN
- SAKİNE YILDIRIM
- MERYEM HARAÇ
- TUBA GÜMÜŞ
- MERVE KARA'NIN
- NADİDE PELİN POLATATAEŞ
- SELVİHAN TAŞGİT'İN
- HALİME ÇAĞLA KARABEY
- KONCA POLAT
- YAĞMUR NİMET ÇAKIR
- YAREN BİLGİN
- BARIŞ CAN
- SILA YİTÜK
- HATİCE YILDIZ
- AYKUL İNGENÇ
- BERKE USLUOĞLU
- MÜSLÜM ÇETİN
- FAZIL ÇEKER
- KEREM YILMAZ
- MEHMET KAPLAN
- HASRET YİĞİTOĞLU
- MUSTAFA KILIÇ
- PROF. DR. MEHMAN DAMIRLI
- CHRISLIN EXCELENT DIAMONEKA
- RAMAZAN KARAKILCIK
- CUMA ATLAR
- TARIK CİĞER
- MUSTAFA ATİLA DİKMETA
- DENİZ POLAT
- YASİN ÇİÇEK
- HÜSEYİN TAHTALIOĞLU
- ERDAL COŞKUN
- GÜNER BAŞARAN
- ALA ECELEHÜVE ERSOY
- BÜNYAMİN KİPER
- SERAY EKİN
- TOLGA EKİN
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Etiketler : vatdandaşlık