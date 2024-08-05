“Zorunlu tedavi yasallaşmalı”

Ambulans kaçıran Tolga Keçeli’nin annesi Selma Keçeli, oğlu Tolga Keçeli’nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu açıkladı, zorunlu tedavinin yasallaşmasını istedi.

Sosyal medya hesabından oğluyla ilgili açıklama yapan Selma Keçeli, tek isteğinin oğlunun tedaviyi kabul edip sağlığına kavuşması olduğunu ifade etti.

Tolga Keçeli geçtiğimiz gün sabaha karşı çağrılan ambulansın ön koltuğuna binmek istemiş, isteği olmayınca ambulansı kaçırmıştı. Bunun üzerine tutuklanan Keçeli, Barış ve Ruh Sinir Hastanesi’ne yatırılmıştı.

Selma Keçeli’nin paylaşımı şöyle:

“Tolga Keçeli kimdir?

1993 yılında köşklüçiflik mah. Lefkoşa’da doğmuş bir çocuktur

Babası Cebrail annesi Selma’nın dünyaya getirmiş olduğu evlatlarından ikincisidir

Tolga annesi babası Keçeli ailesinin fertleri Serhatköy halkı ve arkadaşları tarafından çok sevilen bir çocuk olarak büyümüştür

Tolga askere gidene kadar sigara bile içmemiş birisidir kimseye saygısızlık yapmayan herkes tarafından çok sevilen bir genç olarak yaşadı

Ta ki uyuşturucu denilen bu illetle tanışana kadar

Tolga özel bir hastanede ameliyathane de ameliyathane teknisyeni olarak sağlık sektöründe çalışan iş arkadaşları tarafından çok sevilen bir genç ama bu illete bulaştıktan sonra ne işi nede eski arkadaş ortamı kalmadı biz ailesi olarak hep yanında olmaya çalıştık son nefesime kadarda oğlumun yanında olacağım

Biz anne baba olarak üç senedir uyku uyumadan işe gittiğimiz günlerimiz çok olmuştur dışardan ağzına geleni konuşmak ve düşüncesizce yorum yapmak çok kolay

Bizim neler çektiğimiz kimse bilemez çocuğumuzun gözümüzün önünde erdiğini görmek çok acı bir gerçektir

Bir insanın kendi evladının bu maddelerden dolayı saldırganlaşması ve bundan baş edememesi çok zor çok acınası bir durum çocuğu ile birlikte tatile gidememesi onunla konuşmaması onu yalınız bırakmamak için kendini eve kapaması ne demektir bilir misiniz mecburen iş gitmek zorunda olduğunda onu yalınız bıraktığında da uyuşturucu denilen mereti de çok kolay bir şekilde bulması ne acıdır…

Öyle bir hale geldik ki bu uyuşturucu denilen merette çok kolay ulaşılabilir olundu

Duyarlı olan herkese buradan sesleniyorum buna son verelim lütfen

Tüm anne babalara sesleniyorum çocuklarınızla ilgilenin onları yalınız bırakmayın bu olay bugün benim başımdaysa yarın sizlerin başına gelmeyeceğini kim garanti edebilir

Ben buradan KKTC devlet adamlarına ve ileri gelen vatandaşlarımıza sesleniyorum bu güzel vatanımızı ve çocuklarımızı korumak için denetimleri artırmanızı ve çocuklarımıza sahip çıkmanızı istiyorum

Meclis’te bulunan milletvekillerimiz bakanlarımız sizlere yalvarıyorum bu durumda olan çocuklarımızın tedavilerini kendi iradelerine bırakmayalım lütfen ailelerin isteği üzerine zorunlu tedavi olsunlar

Sizlere yüreği yanmış bir anne olarak yalvarıyorum ZORUNLU TEDAVİ Olayını kuruldan geçirerek yasallaşmasını istiyorum

Allah'ım bizim yaşadıklarımızı kimseler yaşatmasın

Oğlumun tedaviyi kabul edip sağlığına kavuşması ailecek güzel günler yaşamak için dualarınızı bekliyorum

Allah'ım benim ve herkesin evlatlarını korusun

Bu olayda yanımda olan aileme arkadaşlarıma arayan mesaj atan medyada da yanımda olan herkese çok teşekkür ederim”