Ziyamet-Yeşilköy yolunda trafik kazası

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre14 Aralık tarihinde, saat 17:50 sıralarında, Ziyamet - Kumyalı ana yolunun birinci kilometresinde, Mehmet Algın (E-39) yönetimindeki ZNF 732 plakalı araç ile Ziyamet istikametinden Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte Halil Mani (E-75) yönetimindeki GV 414 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GV 414 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Mani (K-68) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Polisin soruşturması devam ediyor.