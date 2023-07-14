Ziyamet-Kumyalı ana yolunda kaza

Ziyamet-Kumyalı ana yolunda saat 20.00'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, EE 590 plakalı salon aracı ile Ziyamet İstikametinden Kumyalı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyretmekte olan Kemal Öğüt (30) o esnada önünde ayni şerit içerisinde ayni istikamete doğru seyreden Ökkeş Ağcabay (31) yönetimindeki KJ 604 plakalı salon aracın arka kısmına çarpıp gidişine göre yolun sağından yoldan çıkarak boş arazi içerisinde takla attı. Kaza sonucu yaralanan EE 590 plakalı araç sürücüsü Kemal Öğüt kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından elmacık kemiğinde kırık teşhisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildi. Soruşturma devam ediyor...

