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Zihni Şef’in üzen vedası

Zihni Şef’in üzen vedası

Kıbrıslı tanınmış şeflerden Zihni Türksel, Diyarbakır 1. Mezopotomya Turizm ve Gastronomi fuarında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti

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Kıbrıslı tanınmış şeflerden Zihni Türksel, Diyarbakır 1. Mezopotomya Turizm ve Gastronomi fuarında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti

Boghjalian Konak Restaurant’ın da sahibi olan Zihni Türksel, gastronomi alanında ülkemizin önemli isimlerinden biriydi.

 

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