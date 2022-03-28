Zihni Şef’in üzen vedası
Kıbrıslı tanınmış şeflerden Zihni Türksel, Diyarbakır 1. Mezopotomya Turizm ve Gastronomi fuarında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti
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Kıbrıslı tanınmış şeflerden Zihni Türksel, Diyarbakır 1. Mezopotomya Turizm ve Gastronomi fuarında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti
Boghjalian Konak Restaurant’ın da sahibi olan Zihni Türksel, gastronomi alanında ülkemizin önemli isimlerinden biriydi.
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Etiketler : ölüm