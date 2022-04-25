Zalihe Mısırlı hayatını kaybetti

Mağusa’da 56 yaşındaki Zalihe Mısırlı, dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısırlı’nın evi içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Açıklamada, Mısırlı’nın ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı, soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.