YURTTAŞA KESİNTİ, TATAR'A GEZİNTİ!

Cumhurbaşkanlığı’ndaki eylem, gözleri Tatar’ın yurt dışı ziyaretlerine çevirdi. Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, 15 ayda, 19 kez çeşitli nedenlerle adadan ayrıldı, "yurt dışı temaslarında" bulundu.

2022: 15 yurt dışı

14 Ocak: Kayseri

13 Şubat: Ankara

10 Mart: Antalya

30 Mart: Bursa

26 Temmuz: Mersin

8 Ağustos: Konya

5 Eylül: Ankara

18 Eylül: New York

29 Eylül: Bursa

9 Ekim: Erzincan

24 Ekim: İstanbul

27 Ekim: Alanya

5 Kasım: Londra

22 Kasım: Diyarbakır, Malatya, Adıyaman

28 Aralık: Ankara

2023: 4 yurt dışı

27 Mart: Londra

13 Mart: İstanbul

1 Mart: Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana

25 Şubat: İstanbul

Ayşe GÜLER

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS), Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın Londra ziyaretini protesto etti, şehir şehir gezdiğinden ötürü "fahri Evliya Çelebi" unvanına layık gördü.

Depreme hazırlık amacıyla kaynak yaratılmaya ve maaşlardan kesinti yapılmaya çalışılan bir dönemde Cumhurbaşkanının tasarruf yapmak yerine “sürekli yurt dışına geziler düzenlemesi” eleştirildi.

KTAMS Başkanı Bengihan,“Ülke bu noktayken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Evliya Çelebi gibi şehir şehir geziyor” dedi, seyahat için harcanan miktara da değinerek, hükümetin emekliler ve çalışanların maaşlarına kesinti yaptığı bir dönemde Cumhurbaşkanının “umursamaz bir şekilde şehir şehir gezdiğini” belirtti.

Eylemin ardından Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışı ziyaret ve temaslarının engellenemeyeceğini” açıkladı, isim vermese de KTAMS’ın Cumhurbaşkanlığı önündeki eyleme ve eleştirilere yanıt verdi.

Yapılan açıklamada; Tatar’ın Londra ziyaretinin aylar öncesinden planlandığı ifade edildi, ‘içimizdeki bazı çevreler birtakım olayları istismar ederek, kara propaganda ve algı operasyonları ile Tatar’ı yıpratmaya ve etkisizleştirmeye çalışıyor” denildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki eylem, gözleri Tatar’ın yurt dışı ziyaretlerine çevirdi.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, 15 ayda, 19 kez çeşitli nedenlerle adadan ayrıldı, "yurt dışı temaslarında" bulundu.

2022 yılında ilk yurt dışı ziyaretini 14 Ocak’ta Kayseri’ye yapan Tatar, yalnızca Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında adadan ayrılmadı.

Diğer aylarda 2 veya 3 kez peş peşe yurt dışına gittiği gözlemlendi.

15 seyahatin 13’ü Türkiye’ye gerçekleşirken, geriye kalan 2 yurt dışı temasının 1’i New York, diğeri de Londra’ya oldu.

2023’teki 4 ziyaretin 3’ü Türkiye’ye diğeri ise Londra’ya yapıldı.

YENİDÜZEN, Cumhurbaşkanlığı resmi haber sitesinden Ersin Tatar’ın basına yansıyan yurt dışı ziyaretlerini mercek altına aldı.

2023: 3 ayda 4 ziyaret!

Tatar’ın son ziyareti Londra

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar, 27 Mart’ta Londra’ya gitti.

Tatar, Londra’da, İngiliz parlamenterlerle görüşecek, basın mensuplarıyla bir ara gelip, özel mülakatlar verecek. Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’da gençlerle de buluşacak.

Ekonomi Zirvesi’ne katılmıştı…

İstanbul’da Marmara Grubu Vakfı 26’ncı Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde konuşma yapmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Tatar, 13 Mart’ta adadan ayrılmıştı.

14 Mart’ta ise adaya dönmüştü.

1 Mart’ta 3 ziyaret

1 Mart’ta ise Tatar, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üç ile taziye ziyaretinde bulunmak üzere Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana’ya gitmişti.

Tatar Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adana’ya giderek deprem bölgelerinde yaşanan felaket nedeniyle taziye ziyaretinde bulunmuştu.

Taziye için İstanbul’a…

Tatar, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi ve yaşanan büyük acılar dolayısıyla TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye sunmak amacıyla resmi ziyarette bulunmak için 19 gün sonra 25 Şubat’ta günü birlik İstanbul’a gitmişti.

2022: 15 kez yurt dışı

2022’nin son ziyareti Ankara…

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar, yeni yıl öncesinde 2022 yılının son ziyaretini Ankara’ya yapmıştı.

Tatar, 28 Aralık’ta Ankara’ya gitmiş, 2 gün temaslarda bulunmuştu.

Kasım’da 2, Ekim’de 3 yurt dışı…

Tatar, Kasım ayında 2, Ekim’de ise 3 kez yurt dışında temasta bulundu.

Bazı seyahatlerin birkaç gün arayla gerçekleştiği görüldü.

Örneğin, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar, 22 Kasım’da Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'te ‘temaslarda’ bulunmak üzere adadan ayrıldı.

Tatar, 5 Kasım’da da Londra’ya gitmiş, 9 Kasım’da adaya dönmüştü.

Basına da yansıyan ziyaretlere göre Tatar, 9 Ekim’da Erzincan’a gidip, 11 Ekim’de adaya döndü. Ardından günübirlik ‘temasta’ bulunmak üzere 24 Ekim’de İstanbul’a gitti.

27 Ekim-29 Ekim tarihleri arasında ise Alanya’daydı…

5 Eylül’de Ankara, 18 Eylül’de New York, 29 Eylül’de Bursa…

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar, ‘temaslarını’ Eylül ayında da sürdürdü.

3 kez adadan ayrılan Tatar, yalnızca Eylül’de 10 gün yurt dışındaydı.

5 Eylül’de günübirlik Ankara’ya giden Tatar, 18 Eylül’den 26 Eylül’e kadar New York’taydı.

Tatar, New York’un ardından, 3 gün sonra adadan yeniden ayrıldı, bu kez günübirlik Bursa’ya gitti.

Ağustos’ta tek ziyaret Ankara, sonrasında da Konya’ya…

Tatar, geçtiğimiz Ağustos ayında yalnızca tek sefer adadan ayrıldı.

8 Ağustos’ta önce Ankara’ya sonra Konya’ya gitti.

Temmuz’da bir kez yurt dışına çıkan Tatar, 26 Temmuz’da Mersin Osmaniye’ye gitti, 28 Temmuz’da adaya döndü.

Mart’ta Bursa ve Antalya

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yurt dışına çıkmadı.

30 Mart’ta Bursa’ya giden Tatar, 31 Mart’ta adaya döndü.

Tatar, 10-13 Mart tarihlerinde de Antalya’ya gitti.

Ocak ve Şubat’ta 1’er yurt dışı…

Tatar’ın hem Ocak hem de Şubat aylarında birer yurt dışı seyahati oldu.

19 Şubat’ta Ankara’ya giden Tatar, 20 Mart’ta adaya döndü.

27 Ocak’ta Kayseri’ye giden Tatar, 3 günlük yurt dışı temasında bulundu.

KTAMS Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yaptı:

Tatar’a fes!

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS), Cumhurbaşkanlığı önünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Londra ziyaretini protesto etti.

Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS), Cumhurbaşkanlığı önünde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Londra ziyaretini protesto etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, eylemde yaptığı açıklamada, depreme hazırlık amacıyla kaynak yaratılmaya ve maaşlardan kesinti yapılmaya çalışılan bir dönemde Cumhurbaşkanının tasarruf yapmak yerine “sürekli yurt dışına geziler düzenlemesini” eleştirdi.

Eyleme, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Başkanı Mustafa Baybora ve Genel Sekreter Burak Maviş de katılarak destek verdi.

Bengihan: “Memleket yangın yeri…”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı “şehir şehir gezdiğinden ötürü "fahri Evliya Çelebi" unvanına layık gördüklerini” söyleyerek, Cumhurbaşkanlığına verilmek üzere "fes ve yastık" takdim etmeye geldiklerini dile getirdi.

Bengihan, dünkü eyleme KTÖS’ün de katılarak destek verdiğini belirtti.

Memleketin yangın yerine döndüğünü, hükümetin Türkiye’de yaşanan deprem sonrası kaynak arayışında olduğunu söyleyen Bengihan, halkın depremden ötürü üzüntü ve endişe duyduğunu kaydetti.

Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Bengihan, çocukların yaşamını yitirmesine yol açanların hesap vermesi ve hükümetin de bu sürecin takipçisi olması gerektiğini ifade etti.

Bengihan, depremin ardından ülkedeki okulların, hastanelerin, kamu binalarının deprem dayanıklılığının sorgulandığını söyleyerek, yapılan incelemelerde okulların büyük bölümünde sıkıntılar olduğunun tespit edildiğini, bazı okullarda eğitimin çadırlarda devam ettiğini belirtti.

Bunun yanında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde de 11 servisin depreme dayanıklı olmadığının ortaya çıktığını kaydeden Bengihan, hükümetlerin birinci sorumlulukları olan okul, hastane, yol gibi yatırımları yapmadığını söyledi.

Bengihan, gelinen aşamada olası bir depremde felaket yaşanmaması adına seferber olunduğunu söyleyerek, Başbakanın, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların kaynak yaratmak için uğraştığını belirtti.

“Ülke bu noktayken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Evliya Çelebi gibi şehir şehir geziyor. Bu ziyaretler ne tesadüfse Christmas ve Easter gibi zamanlara denk geliyor” diyen Bengihan, seyahat için harcanan miktara da değinerek, hükümetin emekliler ve çalışanların maaşlarına kesinti yaptığı bir dönemde Cumhurbaşkanının “umursamaz bir şekilde şehir şehir gezdiğini” iddia etti.

Bengihan, Cumhurbaşkanlığının akaryakıt giderleri ve örtülü ödenek miktarını eleştirdi.

Toplumun bu şekilde yönetilmeyi hak etmediğini söyleyen Bengihan, ‘Cumhurbaşkanı Tatar’ın tavırlarının kabak tadı verdiğini’ savundu.

Bengihan, beraberinde getirdiği kabağı ve Evliya Çelebi ile özdeşleşen fes ile yastığı Cumhurbaşkanlığı’na vereceğini belirtti.

“Ek vergiler…. Halk bunları hak etmiyor”

Hükümetin maaş kesintilerine yönelik kararını eleştiren Bengihan, yasaya göre kesinti yapılmasını istemeyenlerin dilekçe yapması gerekeceğini, bunun gönüllülük esasına uygun olmadığını, yapılması gerekenin maaşında kesinti yapılmasını isteyenlerin dilekçe vermesi olduğunu söyledi.

Harçların artırıldığını, dolaylı ve ek vergiler getirildiğini belirten Benighan, halkın bunları hak etmediğini söyledi.

Bengihan, Cumhurbaşkanının tasarruf tedbirlerini uygulayarak örnek olması gerektiğini belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun “sendikalar okul yapsın” dediğini söyleyen Bengihan, “Sendikalar okul, yol, hastane yapacak, mevduatlardan ve maaşlardan kesintiler olacak o zaman siz ne yapacaksınız, ülkeyi de sendikalar yönetsin” dedi.

“Emeklilik Yasasında değişiklik”

Emeklilik yaşına yönelik bir yasa önerisinin hazırlandığını söyleyen Bengihan, “Büyük bir tehlike var” dedi.

Emeklilik Yasası uyarınca 60 yaştan sonra kamuda çalışmanın mümkün olmadığını söyleyen Bengihan, yasanın Emeklilik Yasası ile Sosyal Güvenlik Yasası’nı eşitlemek amacıyla hazırlandığının belirtildiğini o halde emeklilik yaşının neden 65’e çıkarılmak istendiğini, 60 yaşın neden değişeceğini sordu.

Bengihan, hükümetin gündeminde emeklilik yaşı, ek mesailer, çalışma saatlerinin bulunduğunu söyleyerek, eleştiriler yaptı.

Çalışanlarla ilgili yasa öneri ve tasarılarının teknik komitelerde görüşülmesi ve orada geçmesi gerektiğini söyleyen Bengihan, bu aşamanın atlanması halinde usulen eksik olacağını belirtti.

Bengihan, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkiliye yastık, fes ve kabağı teslim etmek istedi, kimsenin teslim almaması üzerine eleştirilerde bulundu. (tak)

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu: “Tatar’ın yurt dışı ziyaret ve temasları engellenemez”

“Tatar’a karşı çıkanlar, sorumsuzdur”

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yurt dışı ziyaret ve temaslarının engellenemeyeceğini” açıkladı, isim vermese de KTAMS’ın Cumhurbaşkanlığı önündeki eyleme ve eleştirilere yanıt verdi.

Yapılan açıklamada; Tatar’ın Londra ziyaretinin aylar öncesinden planlandığı ifade edildi, ‘içimizdeki bazı çevreler birtakım olayları istismar ederek, kara propaganda ve algı operasyonları ile Tatar’ı yıpratmaya ve etkisizleştirmeye çalışıyor” denildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu imzasıyla servis edilen açıklamada, ‘halkın davasını ve haklılığını anlatabilmek için büyük uğraş gösteren Cumhurbaşkanı Tatar’a karşı çıkanlar’ ‘sorumsuz’ olarak da değerlendirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Kıbrıs konusunun kritik bir döneme girdiği bu günlerde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusundaki yeni siyaseti ve Kıbrıs Türk halkının haklılığını anlatmak için yurt dışı ziyaret ve temaslara büyük önem verirken, bazı çevrelerin bu ziyaret ve temaslara karşı çıkması, bunları değersizleştirmeye çalışması oldukça düşündürücüdür.

Bu çevreler, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Türk Devletleri Teşkilatı’nın toplantılarına katılmasına, Türkiye’de deprem bölgelerini ziyaret etmesine karşı çıkarken, şimdi de Cumhurbaşkanı Tatar’ın Londra ziyaretine de karşı çıkmaktadır. Rum Yönetimi, Cumhurbaşkanı Tatar’ın aylar öncesinden büyük bir özen ve uğraşlar sonucu organize edilen Londra ziyareti ve temaslarını engellemeye çalışırken, içimizdeki bazı çevrelerin de bu ziyaret ile temaslara karşı çıkması oldukça dikkat çekicidir. Rum Yönetimi, Rum Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’deki Rum Büyükelçiliği ve Rum lobisi ile diasporası Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Tatar’a karşı büyük bir saldırı kampanyası düzenlerken, üzülerek görmekteyiz ki içimizdeki bazı çevreler de birtakım olayları istismar ederek, kara propaganda ve algı operasyonları ile Cumhurbaşkanı Tatar’ı yıpratmaya ve etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Bu da yine oldukça düşündürücüdür.

Yeni seçilen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ilk yurt dışı ziyaretini Yunanistan’a yaparken, daha sonra Brüksel’i ziyaret etmiş, gerçekleştirdiği temaslarda Kıbrıs’ın gerçeklerini gizlerken, dünya kamuoyunu aldatma girişimlerini sürdürmüştür. Aynı tutum ve davranışını önümüzdeki günlerde düzenleyeceği diğer yurt dışı temaslarında da sürdüreceğinden kuşku yoktur. Buna karşı da, Cumhurbaşkanı Tatar elbette ki gerekeni yapacaktır.

Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı temaslarda, İngiliz ve diğer parlamenterlere, yabancı medya mensuplarına, sivil toplum örgütlerine Kıbrıs’ın gerçeklerini, yeni siyasetimizi ve halkımızın haklılığını anlatmakta, halkımıza uygulanan zulüm niteliğindeki haksız ve insanlık dışı ambargoların kaldırılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Cumhurbaşkanı Tatar, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yeni siyasetimizi ve halkımızın haklılığını anlatmak ve dünya kamuoyunu bilgilendirmek için yurt dışı temas ve ziyaretlerini sürdürecektir. Buna, Rum Yönetimi ve içimizdeki bazı çevreler engel olamayacaktır. Cumhurbaşkanı Tatar, ülkesini ve halkını seven bir devlet adamı olarak bu ziyaret ve temasları sürdürecektir.

Cumhurbaşkanı Tatar, halkın kendisine verdiği bu büyük görevin sorumluluğundadır ve sorumluluğunu yerine getirmekte kararlıdır. ‘Sorumsuz olanlar’ ise bir halkın davasını ve haklılığını anlatabilmek için büyük uğraş gösteren Cumhurbaşkanı Tatar’a karşı çıkanlardır.”