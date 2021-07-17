Polis: “Parayı işlem sonrası nakit aldıklarını itiraf ettiler”

Lefkoşa’da 2020 yılı, Kasım-Aralık ayları arasında meydana geldiği ifade edilen ‘yumurta ticareti’ ile ilgili 7 ay sonra şikâyette bulunan B.Ş.’nin ifadesi doğrultusunda polis Lefkoşa’da iki özel hastaneye operasyon düzenledi, tutuklanan 4 kişi dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk emri alındı

Polis, 19 yaşındaki zanlı donörlerin ücreti işlem sonrası nakit aldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı

Soruşturmanın derinleşeceğini, çıkacak olan emarelerin soruşturmanın seyrini değiştirebileceğini belirten Polis, yeni tutuklamaların olacağını da söyledi.

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da 2020 yılı, Kasım-Aralık ayları arasında meydana geldiği ifade edilen ‘yumurta ticareti’ ile ilgili 7 ay sonra şikâyette bulunan B.Ş.’nin ifadesi doğrultusunda polis Lefkoşa’da iki özel hastaneye operasyon düzenledi, tutuklanan 4 kişi dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında 3’er gün tutukluluk emri alındı.

Şikayetçi zanlının ‘itirafı’ndan sonra, yaklaşık 8 gündür bir takım bilgileri toplayan polis, 15 Temmuz tarihinde iki özel hastaneye operasyon düzenledi.

İsmi geçen iki özel hastanede para karşılığı yumurtalarını 1 ay ara ile sattığını itiraf eden zanlı B.Ş.’nin ifadesi doğrultusunda, özel hastanelerin direktörleri olan Dr. F.U.T ve Dr. M.E.K ile birlikte, yasa dışı şekilde yumurta donörü olan 19 yaşındaki B.Ş ile B.Ö Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen tutukluluk duruşmasında, zanlılar aleyhinde 3 gün tutukluluk talep edildi.

Sağer, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğine işaret ederek zanlıların 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Zanlı B.Ş polise 8 Temmuz tarihinde şikayette bulundu…

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis memuru Okan Özkoçak zanlıların ‘İnsan Hücre, Doku, Organ Nakliyle İlgili Kuralları Düzenleyen Yasa ve Tüzüğe’ aykırı davranış suçlarından tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlı B.Ş’nin 8 Temmuz tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne şikâyette bulunduğunu, iki özel hastaneye 1 ay ara ile para karşılığı yumurtalarını sattığını, zanlı B.Ö.’nün de hem aracı olduğunu, hem de kendisinin de aynı işlemleri para karşılığında sattığı yönünde itirafta bulunduğunu kaydetti.

Polis: “Müsteşar Doktor Deren Oygar ile görüştük”

Soruşturmayı yürüten polis memuru Okan Özkoçak, yaklaşık 8 gündür özel kurulan bir ekiple soruşturmayı çok yönlü yürüttüklerini kaydetti.

15 Temmuz tarihinde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doktor Deren Oygar ile bir görüşme sağladıklarını kaydeden polis, “Doktor Deren Oygar ile yaptığımız görüşmede, maddi menfaat güderek bu işlemin yapılmayacağı bilgisini temin ettik. Edindiğimiz bir başka bilgiye göre de yumurta bağışlayan kişinin yaş ortalaması 20 yaşından küçük 35 yaşından büyük olmamalı” dedi.

Eş zamanlı operasyon yapıldı…

Polis, Sağlık Bakanlığı tarafından edinilen bilgiler doğrultusunda mahkeme emri ile ismi geçen iki özel hastaneye eş zamanlı operasyon düzenlediklerini kaydetti.

İki hastanenin direktörleri olan zanlılar Dr. F.U.T ile M.E.K.’nin de tutuklandığını kaydeden polis, aynı gün B.Ö.’nün de tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

İki özel hastanede çok sayıda kişinin ifadelerinin alındığını kaydeden Özkoçak, çok sayıda bilgisayar kasası, zanlı Doktor F.U.T.’nin cep telefonunun incelenmek üzere emare olarak alındığını söyledi.

Polis ayrıca, iki özel hastanenin Laboratuarlarında tespit edilen 2020-2021 yıllarına ait ‘donör’ bilgileri olan 10 adet klasörün incelenmek üzere emare olarak alındığını anlattı.

Şikâyetçi zanlı B.Ş.’nin hiçbir kaydı bulunmadı…

Soruşturmayı yürüten polis memuru, polise şikâyette bulunan zanlı B.Ş.’nin hakkında hiçbir kayıt bulunmadığını kaydederek, her iki zanlının da Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu devlet Hastanesinde Jinekolog kontrolünden geçirdiklerini belirtti.

B.Ş. bir hastanede üç farklı isimle kayıtlı çıktı…

Lefkoşa’da faaliyette olan ve direktörlüğünü Doktor M.E.K.’nin yaptığı özel hastanede gerçekleştirilen operasyonda şikayetçi konumundan zanlı konumuna gelen B.Ş.’nin dosyanı tespit ettiklerini belirten polis, zanlı B.Ş.’nin üç farklı isimde kaydı olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Polis: “B.Ş ve B.Ö, 6 sayfalık itiraf içerikli ifade verdi”

Polis memuru Okan Özkoçak, zanlı B.Ş.’nin yapılan sorgusunda gönüllü ifade vermek istediği yönünde talepte bulunduğunu belirterek itiraf içerikli detaylı 6 sayfa ifade verdiğini söyledi.

Zanlı B.Ş.’nin itiraf içerikli ifadesinde işlediği suçları detaylı anlattığını kaydeden Özkoçak, aynı gün zanlı B.Ö.’nün de ifade vermek istediği yönünde talepte bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlı B.Ö.’den saat 02.20 ile 03.20 saatleri arasında ifade aldıklarını zanlının aynı suçu işlediği yönünde itiraf içerikli 5 sayfa ifade verdiğini söyledi.

İki özel hastaneye polis operasyonu

İşlem sonrası paralarını nakit aldıkları yönünde ifade verdiler…

Zanlılar B.Ş ve B.Ö.’nün verdikleri ifadelerinde belirli bir ücret karşılığında donör olmak için anlaştıkları iki özel hastanede işlem yaptırdıklarını kaydeden polis, işlem sonucu zanlıların paralarını nakit olarak aldıklarını itiraf ettiklerini kaydetti.

Mahkeme emri ile arananlar var… Soruşturma genişleyecek…

Polis memuru Okan Özkoçak, alınması gereken birçok ifade olduğunu 11 kişiden ifade aldıklarını 2 kişinin itiraf içerikli ifade verdiğini söyledi. Klasörlerin inceleneceğini ayrıca ismi tespit edilen kişilerin mahkeme emri ile haklarında tutuklama emri çıktığına dikkati çeken polis, yeni tutuklamaların olacağını söyledi.

Soruşturmanın derinleşeceğini, çıkacak olan emarelerin soruşturmanın seyrini değiştirebileceğini belirten Özkoçak, tüm zanlıların soruşturma maksatlı 3’er gün tutuklu kalmasını talep etti.