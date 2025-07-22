Yüksek lisansa 123, doktoraya 86 kontenjan ayrıldı

2025-2026 eğitim-öğretim yılı yüksek lisans ve doktora kontenjanları belirlendi. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) KKTC uyruklu öğrenciler için yüksek lisans düzeyinde 123 ve doktora düzeyinde 86, kontenjan ayırdı.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Müdürü Behçet Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için, Devlet Planlama Örgütü ve İstatistik Kurumu tarafından yapılan çalışma sonucunda; ülke ihtiyaçları dikkate alınarak ve öğrenci talepleri doğrultusunda, T.C. Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) iletilen KKTC yüksek lisans ve doktora kontenjan taleplerinin, YÖK Genel Kurulu’nda görüşülerek onaylandığı, KKTC uyruklu öğrenciler için yüksek lisans düzeyinde 123 ve doktora düzeyinde 86, kontenjan ayrıldığını belirtti.

Yüksek lisans ve doktora düzeyleri için geçen yıl toplam 134 kontenjan ayrılırken, bu yıl için toplam 209 kontenjan ayrıldığını söyleyen, Çelebi, KKTC uyruklu öğrenciler için YÖK Başkanlığı tarafından ayrılan kontenjanların geçen yıla göre yüzde 56 oranında artış gösterdiğini kaydetti.

Çelebi, bu durumun, öğrencilerin tercih edebilecekleri program çeşitliliği açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, kontenjanlarda yaşanan bu artışın; yükseköğretimde akademik anlamda ilerlemek isteyen öğrencilerin tercih olanaklarının genişlemesi açısından "memnuniyet verici bir gelişme" olduğunu vurguladı.

İlan edilen yüksek lisans ile doktora düzeylerindeki kontenjanlara başvuran adayların; Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden uygunluk belgesi alması gerektiğini belirten Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek lisans kontenjanları için uygunluk belgesi alacak olan adayların; KKTC kimlik fotokopisi, KKTC lise diploması fotokopisi ve ikametgah belgesi, lisans diploma fotokopisi, lisans bitirme trankripti (not dökümü) ve ilgili programa başvuru yapıldığına dair ilgili üniversiteden alınacak olan başvuru alındı belgesi,

Doktora kontenjanları için uygunluk belgesi alacak olan adayların ise; KKTC kimlik fotokopisi, KKTC lise diploması fotokopisi ve ikametgah belgesi, lisans diploma fotokopisi, lisans bitirme trankripti (not dökümü); yüksek lisans diploma fotokopisi, yüksek lisans bitirme trankripti (not dökümü) ve ilgili programa başvuru yapıldığına dair ilgili üniversiteden alınacak olan başvuru alındı belgesi ile; MEB Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne başvurmaları gerekmektedir."