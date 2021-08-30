Yoldan çıkarak toprak sete çarptı

Lefkoşa-Girne ana yolunda bu sabah 07.00’de sürücüsünün alkollü olduğu belirtilen bir araç yoldan çıkarak toprak sete çarpıp yana devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, kaza Lefkoşa - Girne ana yolunun 2 ila 3’üncü kilometreleri arasında oldu.

Sürücü 34 yaşındaki Cansu Yeşirgil’in (K), 57 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen MP 996 plakalı salon araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp sol yana devrildi.