Yol kenarında 4 çöp poşeti ilaç bulundu

Polis, Ergenekon-Tirmen Anayolu’nun kenarındaki arazide dört çöp poşeti ilaç bulunduğunu açıkladı.

Açıklama şöyle:

"Ergenekon-Tirmen Anayolu’nun kenarında bulunan arazi içerisine, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından dört çöp poşeti içerisinde atılan ilaçlar, bugün Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Ekipleri tarafından bulunarak Polise teslim edilmiştir. Bahse konu ilaçlar emare olarak alınmış olup, soruşturma devam etmektedir."