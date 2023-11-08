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Yol kenarında 4 çöp poşeti ilaç bulundu

Yol kenarında 4 çöp poşeti ilaç bulundu

Polis, Ergenekon-Tirmen Anayolu’nun kenarındaki arazide dört çöp poşeti ilaç bulunduğunu açıkladı.

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Polis, Ergenekon-Tirmen Anayolu’nun kenarındaki arazide dört çöp poşeti ilaç bulunduğunu açıkladı. 

Açıklama şöyle: 
"Ergenekon-Tirmen Anayolu’nun kenarında bulunan arazi içerisine, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından dört çöp poşeti içerisinde atılan ilaçlar, bugün Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Ekipleri tarafından bulunarak Polise teslim edilmiştir. Bahse konu ilaçlar emare olarak alınmış olup, soruşturma devam etmektedir."

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