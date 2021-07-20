Yoğun bakıma hasta yatışı durdu, 3 servis kapandı

Ayşe GÜLER

Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın başlattığı ‘ek mesai çalışmama’ eylemi nedeniyle, sağlıkta aksaklıklar yaşanıyor.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’ne hasta yatışı dururken, hastalar farklı hastanelere sevk edilmeye başladı.

Üroloji Servisi kapatılıp, 2 hasta Ortopedi Servisi’ne aktarıldı.

Bununla birlikte yeterli hemşire olmaması nedeniyle hastanedeki PCR alma bölümü ile aşılama birimi kapatıldı.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde Acil Servis’te şu anda sadece sorumlu hemşire ile ambulans hizmetlerini sürdüren çalışanlar hizmet veriyor.

Cengiz Topel Hastanesi’nde ise yalnıza 2 diyaliz 2 de servis hemşiresi hastalara yetişmeye çalışıyor.

Onkoloji Hastanesi’nde de ciddi aksaklıklar yaşanıyor.

Özgöçmen: “Derdimiz para değil, haklarımızı almak istiyoruz”

Sendika Başkanı İbrahim Özgöçmen, “Bizim derdimiz para değil, haklarımızı almak istiyoruz” dedi.

Sağlık çalışanlarının ulaşımı için hizmet veren minibüs şirketlerinin ödenmediğini ve hizmetin durma noktasına geldiğini belirten Özgöçmen, bu problemin giderilmesini talep ettiklerini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Özgöçmen, ek mesailerin yasaya uygun bir şekilde ödenmesi gerektiğini kaydetti.

İlgili yasaya göre sağlık çalışanlarının risk ödeneği alması gerekirken bunun görmezden geldiğini dile getiren Özgöçmen, hazırlamış oldukları taslak yasanın gündeme dahi gelmemesini eleştirdi.

Özgöçmen, yasa dışı mevsimlik hemşire alımlarına son verilmesi ve söz konusu durumun yasal hale getirilmeye çalışılmasının durdurulmamasını istediklerini de aktardı.

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan sınavda başarılı olan hemşirelerin bir an önce istihdam edilmesi gerektiğini söyleyen Özgöçmen, “Kadro artırımı ivedi bir şekilde yapılmalı” şeklinde konuştu.