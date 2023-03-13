YKP'den HDP'ye destek

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Türkiye'de Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) açılan kapatma davasının geri çekilmesi ve tutuklu tüm siyasilerin serbest bırakılması için süren mücadelelere destek verdiğini duyurdu.

YKP Basın Bürosu’ndan Genel Sekreter Murat Kanatlı imzasıyla yapılan açıklamada, HDP ile ilgili kapatma davasının ertelenmesi ile hazine yardımı konusunda son mahkeme kararı değerlendirildi.

Türkiye’de düşünce, ifade, toplanma özgürlükleri alanında günlük insan hakları ihlalleri yaşandığının savunulduğu açıklamada, son iki yıldır HDP’nin kapatma davasının da sürdüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, HDP tabanının baskı altına alınmaya çalışıldığı da öne sürülerek, “14 Mayıs’ta seçim tarihi ilan edildiği koşullarda HDP davasının 11 Nisan’a ertelenmiş olması tehlikeli bir süreçtir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Güneydeki meclisin HDP’nin kapatılmasına karşı aldığı kararlara da destek belirtilen açıklamada, “Yeni Kıbrıs Partisi, HDP’ye açılan kapatma davasının geri çekilmesi, tutuklu tüm siyasilerin serbest bırakılması için süren mücadelelere destek verdiğini bir kez daha ortaya koyar, dayanışmasının altını çizer” denildi.