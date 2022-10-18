YKP, BKP, TDP-TKP vatandaşlıklarla ilgili dava sürecini başlatıyor

YKP, BKP ve TDP-TKP, Çağ-Sen’in de dayanışması ile, Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen vatandaşlıkların mahkemeye götürülmesi ve iptal edilmesini isteme sürecini ilk davaların açılması ile başlatıyor.

Yüksek Mahkeme Mukayyitliği’nde yarın, saat 10:00’da süreci başlatmak için basın organları davet edildi.