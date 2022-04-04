Yine iş kazası: Yüksekten düştü, hayatını kaybetti

Mağusa’da bir apartmanın damında boya yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen 65 yaşındaki Cemil Bulut yaşamını yitirdi.

Güneş panelinin iç kısmını boyadığı sırada, bugün öle saatlerinde dengesini kaybederek düşen Bulut, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma devam ediyor…

Soruşturmanın sürdüğünü belirten Polis Basın Subaylığı şu açıklamayı yaptı: “Ani ve Gayri Tabii Ölüm- YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS (Gelişme)

Gazimağusa’da, Uluçam sokak üzerinde bulunan bir apartmanın damında, güneş panelinin iç kısmını boyadığı sırada, dengesini kaybederek düşerek ağır yaralanan Cemil BULUT(E-65) tedavi görmekte olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”