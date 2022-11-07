Yine iş kazası: Biri ağır iki yaralı

Girne’de bir restoranın balkon kısmında kepenklerin bakımını yaptıkları sırada dengelerini kaybedip bir buçuk metre yükseklikten düşen 30 yaşındaki Caner Çiçek ve 28 yaşındaki Haydar Ardıç yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Caner ÇiçekGirne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tadavisinin ardından cerrahi servise kaldırıldı.

Haydar Ardıç ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.