Yılın ikinci Güneş tutulması bugün gerçekleşiyor. Kıbrıs saatiyle 12.50’de başlayacak ve 15.15’de sona erecek olan “parçalı” tutulmanın maksimum evresi saat 14.04’de gerçekleşecek.

Tutulmanın maksimum evresinde güneşin yaklaşık yüzde 50’si ay tarafından örtülecek.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre ‘fenomeni’ izlemek isteyen vatandaşlar, tutulmayı çıplak gözle veya güneş gözlüğü ile gözlemlememeleri konusunda şiddetle uyarıldı. Haberde ayrıca, tutulmanın “House of Science”nin YouTube sayfasından canlı olarak takip edilebileceği de belirtildi.

Parçalı güneş tutulması nedir?

Parçalı güneş tutulması: Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter.