Yeşilırmak cayır, cayır!

Yangına, Polis, İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri ile askeri personel ve çevre halkının yanı sıra, hem Türkiye’den hem de güneyden istenen uçak ve helikopter müdahale etti...

YENİDÜZEN 2 GÜN ÖNCE HATIRLATMIŞTI!

YENİDÜZEN geçtiğimiz gün yaz mevsimi yaklaşırken ‘yangın tehlikesi’ne işaret etmiş, manşetten yayınladığı haberinde ‘ne kadar hazırlıklıyız’ı sorgulamıştı…

Tarım Bakanı Dursun Oğuz’un “Orman denetlemesi, yangın anında sevk ve idare konusunda ciddi açık var” ifadeleri, ACI İTİRAF olarak yansımıştı…