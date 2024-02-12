Yeşil Bilezik Projesi kapsamında Gazimağusa’daki altı ilkokula ekolojik bahçeler kazandırıldı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mağusa Kültür Derneği tarafından yürütülen Yeşil Bilezik Projesi kapsamında Gazimağusa’daki altı ilkokula öğrencilerin çevre okuryazarlık becerilerini destekleyici niteliklere sahip ekolojik bahçeler kazandırıldı.

Mağusa Kültür Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği finansal desteği ile 2021 yılından beri devam eden “Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okuryazarlığı Projesi” kapsamında çevre eğitimi model ve mekanizmaları oluşturuldu ve pilot bölge Gazimağusa’da uygulanıyor. Bu model ve mekanizmalar aracılığıyla öğrencilere yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre için çevre okuryazarlık becerileri kazandırılması hedefleniyor.

Doğa merkezli eğitim ortamlarının çocukların davranış ve öğrenme stilleri üzerindeki olumlu etkileri de göz önünde bulundurularak, okul arazileri içerisinde çevre eğitiminin bir aracı olarak ekolojik bahçelerin oluşturulması ve öğrencilere tanıtılması da Yeşil Bilezik projesinin hedefleri arasında yer alıyor.

Bu bağlamda Polatpaşa İlkokulu, Alasya İlkokulu, Dr. Suat Günsel İlkokulu Mağusa, Şht. Zeki Salih İlkokulu, Yeniboğaziçi İlkokulu, Mağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu olmak üzere altı ilkokula ekolojik yaklaşımlara sahip bahçeler kazandırıldı. Öğrenciler üç ay boyunca bahçelerin yapım süreçlerine aktif şekilde dahil edilip, hügel-kültür, malçlama ve kompost gibi yöntemleri uzmanlar eşliğinde uygulayarak; ekoloji, geri dönüşüm, yetiştiricilik ve perma kültür alanlarında deneyimsel bilgiler edindi.

Doğa entegreli öğrenmeyi desteklemek ve okul topluluğuna kalıcı fayda sağlamak amacı taşıyan bu bahçeler, perma kültür ilkeleri çerçevesinde ve kullanılan malzemelerin karbon ayak izini dikkate alan bir yaklaşımla geliştirildi ve biyolojik çeşitliliği, doğal yaşamı ve yaban hayatı artırabilecek öğeler barındırmaları yanında, dar alanları değerlendirmek adına dikey bahçeler içermektedirler ve hügel-kültür, malçlama ve kompost yöntemleri ile zenginleştirildi.

Alibeyoğlu: “Ekolojik bahçelerin yer alması çevre eğitiminin önemli bir parçasıdır”

Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu konuyla ilgili açıklamasında, çocukların doğa ile bağlarını güçlendirmek amacıyla belirli bir program çerçevesinde doğayı merkezine alan sürdürülebilir çevre okuryazarlığı eğitimleri verildiğini kaydetti ve “Bunun için imkân varsa okul bahçelerinde açık alanlar bu eğitimler için tasarlanarak kullanılmalıdır. Örneğin biyoçeşitliği ve yaşam döngüsünü anlatmak için çocuklara kendi yaptıkları böcek evlerinde gözlem yapma veya geri dönüşümü anlatmak için kendi atıklarından elde edecekleri kompost gübre ile bitki yetiştirme şansı verilmelidir” dedi.

Yeşil Bilezik Projesi ile Mağusa Kültür Derneği’nin bu yönde okullara destek olmayı ve katkı koymayı hedeflediğini kaydeden Alibeyoğlu, ‘‘Bu bahçelerin yapım süreçlerinde doğa ile doğrudan iletişim kuran öğrenciler, deneyimsel öğrenme yaklaşımı ile çevre okuryazarlık becerileri kazanma şansı elde ettiler. Öğrenciler sahip oldukları alanı çevre dostu hale getirmenin akıllı ve ekolojik yollarını yaparak-yaşayarak öğrendiler. Okul arazilerinde çevreye yönelik bilgi, tutum, beceri ve davranışların kazandırıldığı bir eğitim alanı olarak ekolojik bahçelerin yer alması çevre eğitiminin önemli bir parçasıdır. Umuyoruz ki bu alandaki farkındalık düzeyi artmaya devam eder” şeklinde konuştu.

Okullar ve öğrenciler ödüllendirilecek

Hayata geçirilen ekolojik bahçeler, juri üyeleri tarafından çeşitli kategoriler içerisinde değerlendirilecek ve en iyi bahçeler belirlenecek ve ödüllendirilecek. Ekolojik bahçelerin çevre okuryazarlık becerileri üzerindeki olumlu ve kalıcı etkileri ile ilgili farkındalık yaratması, ilham vermesi ve sürekliliğinin sağlanması adına okullar ve bahçe yapım süreçlerine dahil olan öğrenciler, jüri değerlendirmelerinin tamamlamasını takiben Mart ayında ödül takdim töreninde onore edilecek.

Yeşil Bilezik Projesi

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okuryazarlığı Projesi kapsamında 2022-2023 Öğretim Yılı boyunca 6 ilkokulda öğrenim gören 941 ilkokul öğrencisine, 65 ilkokul öğretmenine, 46 öğretmen adayına ve 32 lise öğrencisine ücretsiz olarak çeşitli çevre okuryazarlığı eğitimleri sunuldu. Savunuculuk faaliyetleri 2023-2024 Öğretim Yılı'nda da devam ediyor.