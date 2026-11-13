Yerli narda kalıntı tespit edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gıda denetimlerinde, Bostancı köyünde üretim yapan Leyla Tatılacalı’ya ait narda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğini ve ürünün imha edileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6-12 Kasım tarihleri arasında analizi yapılan 42 ithal ürün; ile 18 yerli ürünün 17’sinin temiz çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ithal ve yerli ürünlerden alınan numunelerin Devlet Laboratuvarında pestisit analizlerinin yapıldığı ve analiz sonuçlarının AB’de geçerli maksimum kalıntı limitlerine göre değerlendirildiği de belirtildi.