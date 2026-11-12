İki toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nin ortak planları

İki toplumlu Çevre Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk Lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’in kararlarını iklim değişikliği, kirlilik ve olağanüstü hallerle mücadeleye öncelik vererek hayata geçireceği bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre Çevre Komitesi’nin Rum Eş Başkanı Mihalis Loizidis Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada ada genelinde, çölleşme ve bitki örtüsü kaybını öne çıkararak çevre açısından kırılgan bölgeleri haritalandırmayı planladıklarını söyledi. Hava kirliliğinin gözlenmesi için ortak gözlem mekanizması kuracaklarını ve bununla mücadele için eylem kararı alacaklarını anlatan Loizidis özellikle, enerji açısından değerlendirme olanaklarını inceleyerek mikro plastik ve atık yönetimine önem verdiklerini kaydetti.

Lolzidis iki toplumlu komitenin yangınlar, su baskınları, petrol kirliliği ve insan hayvan ve bitki hastalıkları konusunda olağanüstü hal planlarını da inceleyeceklerini, adanın tamamında riskleri derhal ve koordineli göğüslemek için çalışmalarına bilim insanlarının, diğer teknik komitelerin ve BM’nin de katılacağını anlattı.