“Yeniden birleşme ancak birlikte çalışarak sağlanabilir”

Birleşik Kıbrıs-İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, liderlere, “Yunanistan, Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler’in (BM) desteğiyle anlaşmaları uygulama, geçiş noktalarıyla ilgili sorunları çözme ve müzakereleri yeniden başlatma” çağrısında bulundu.

İnisiyatiften yapılan yazılı açıklamada, liderlerin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile kaydettiği ilerleme “sınırlı” olarak nitelendirilerek, “Sınırlı ilerlemeyi, kaygı duymakla birlikte, memnuniyetle karşılıyoruz.” denildi.

Müzakerelerin, üzerinde mutabık kalınan siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federasyon, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları, önceki yakınlaşmalar ve Guterres Çerçevesi temelinde yeniden başlaması gerektiği savunulan açıklamada, Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçiş noktalarına ilişkin anlaşmanın, başarısızlığı örtbas etme girişiminden ibaret olduğu ve Holguín’in yeterli siyasi iradenin bulunmadığı yönündeki eleştirilerini daha da güçlendirdiği ifade edildi.

Gemikonağı yönündeki 18 km’lik dağ yolunun iyileştirilmesi gerektiğinden, uygulamanın yıllar alacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Binlerce insan Ayios Dometios/Metehan’dan geçişlerde yoğunluk nedeniyle hâlâ saatlerce beklemek zorunda kalırken, Lefkoşa’da yeni bir geçiş noktası üzerinde anlaşmaya varılmamıştır. Geçiş noktaları tüm Kıbrıslılara yarar sağlamaktadır. İnsanların ihtiyaçları siyasi hesapların önüne geçmelidir.”

Imagine Projesi’nin yeniden başlaması ve kültürel miras, çevre ve acil durum müdahalesi alanlarındaki iş birliğinin memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, “Birlikte öğrenmek barış ve uzlaşıyı güçlendirir” denildi.

Türkiye ve Yunanistan’ın, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın bölgesel istikrarı, kalkınmayı ve uluslararası hukuku destekleyen potansiyel ortakları olduğu ifade edilen açıklamada, askeri harcamaları artırmak yerine, sorunları çözmeye yönelik olumlu adımlar atılmasının acil bir ihtiyaç olduğu belirtildi.

Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin, aynı ülkeyi ve geleceği paylaşan vazgeçilmez müttefikler olduğu belirtilen açıklamada, “Yeniden birleşme ancak birlikte çalışarak sağlanabilir” denildi.