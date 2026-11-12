Eklektik Manifest’in 2. Edisyonu Ars Memorativa için sanatçılara açık çağrı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Vedat Kaner Vakfı iş birliğinde, ARKHE Lefkoşa organizasyonuyla gerçekleştirilen Eklektik Manifest’in ikinci edisyonu kapsamında, sanatçılar karma sergiye katılmaya davet ediliyor. Başvurular 15 Aralık 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

2027 yılında gerçekleştirilecek İkinci Lefkoşa Bienali’nin hazırlık projesi niteliğini taşıyan Eklektik Manifest II: Ars Memorativa, bu yıl bellek, unutma, kayıp, kayıt ve yeniden hatırlama kavramlarını odağına alıyor.

İlki 2024 yılında “Diaspora” temasıyla gerçekleştirilen Eklektik Manifest, 2025 Lefkoşa Bienali’ne uzanan düşünsel ve sanatsal zeminin oluşmasına katkı sağlamıştı. Projenin ikinci edisyonu ise Latince “hatırlama sanatı” anlamına gelen Ars Memorativa kavramından hareketle, geçmişin nasıl hatırlandığını, kaydedildiğini ve yeniden yorumlandığını sanatın farklı ifade biçimleri üzerinden ele alıyor.

Eklektik Manifest II’nin merkez sergisini, düşünür Ulus Baker’in düşünsel mirası oluşturacak. Açık çağrı; imaj, kayıt, arşiv ve bellek arasındaki ilişkileri güncel sanatsal pratikler üzerinden yeniden yorumlayan özgün çalışmalara kapı açıyor.

Farklı disiplinlerden sanatçılar başvurabilecek

Bellek ve unutma, kişisel ve kolektif hafıza, kayıp ve yokluk, göç ve yerinden edilme, kuşaklar arası aktarım, arşiv ve karşı-arşiv, dijital hafıza ve yapay zekânın geçmişi saklama veya yeniden üretme biçimleri, çağrının ele aldığı başlıca konular arasında yer alıyor.

Video, deneysel film, fotoğraf, ses yerleştirmeleri, dijital ve yeni medya çalışmaları, buluntu görüntü ve ses üretimleri, arşiv çalışmaları ile belgesel ve kurmaca arasındaki deneysel üretimler başvuruda bulunabilecek sanat pratikleri arasında bulunuyor.

Sanatçılar, daha önce ürettikleri ve çağrının temasıyla güçlü bir ilişki kuran çalışmaların yanı sıra yeni üretim önerileriyle de başvuru yapabilecek. Bireysel başvuruların yanında kolektif çalışmalar da değerlendirilecek.

Başvurular 15 Aralık'a kadar devam ediyor

Başvuru dosyasında sanatçının kısa özgeçmişi ve iletişim bilgileri, çalışmanın adı, yılı, tekniği ve süresi, en fazla 500 kelimelik çalışma veya proje açıklaması, eserin Ars Memorativa temasıyla ilişkisini anlatan kısa metin ve en fazla 10 görsel ya da video/ses çalışmaları için izleme bağlantısı bulunması gerekiyor. Ayrıca sergileme biçimine ilişkin teknik gereksinimlerin de dosyaya eklenmesi isteniyor. Yeni üretim önerilerinde taslak görseller, zaman planı ve yaklaşık üretim bütçesi; daha önce sergilenmiş çalışmalar için ise sergileme görüntüleri sunulmalı.

Başvurular tek bir PDF dosyası halinde, “Ars Memorativa Açık Çağrı – Ad Soyad” konu başlığıyla [email protected] adresine gönderilebilir.

Son başvuru tarihi 15 Aralık 2026 olarak belirlenirken, seçilen sanatçılara ayrıca bilgi verilecek. Seçilen çalışmalar, Eklektik Manifest II: Ars Memorativa kapsamında düzenlenecek karma sergide sanatseverlerle buluşacak. Serginin açılışı ise 15 Ocak 2027 tarihinde gerçekleştirilecek.