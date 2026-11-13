Girne-Lefkoşa ana yolunda 4 aracın karıştığı kaza... 1 kişi tutuklandı

Girne-Lefkoşa ana yolunda dikkatsiz sürüş nedeniyle meydana gelen kazaya dört araç karıştı, bir sürücü sigortasız araç kullanıp trafik kazası yapmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 01.30 sıralarında Girne-Lefkoşa ana yolunun 7-8’inci kilometreleri arasında trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 20 yaşındaki Ali Açıkel LJ 720 plakalı salon araç ile Lefkoşa’ya doğru sol şeritte dikkatsiz şekilde seyrederken önündeki 42 yaşındaki Alexander Cherkasov yönetimindeki PM 620 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan PM 620 plakalı araç ise önünde seyreden 58 yaşındaki Yahya Akçay yönetimindeki TYZ 839 plakalı aracın sol kısmına çarptı. Sonrasında 25 yaşındaki Zekeriya Erol ZA 599 plakalı araç ile aynı istikamete doğru dikkatsiz şekilde seyrederken, kaza sonrasında sağ şeritte duran PM 620 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, LJ 720 plakalı araç sürücüsü Ali Açıkel sigortasız araç kullanıp trafik kazası yapmaktan tutuklandı.