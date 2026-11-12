“Schengen üyeliğinden Kıbrıslı Türkler ve geçiş hakkı olan aile üyeleri etkilenmeyecek”

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan’ın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1 Temmuz’da Schengen’e katılmasını hedeflediğini ve Kıbrıslı Türkler ile geçiş kapılarını kullanmaya hakkı olan aile üyelerinin katılımdan etkilenmeyeceğini açıkladı.

Schengen Bölgesi’ne katılan 30. Avrupa Birliği (AB) üyesi olmak için Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki çalışmalar sürerken Hristodulidis, Avrupa’nın sınırsız Schengen Bölgesi’ne katılım tarihinin, Yunanistan hükümeti tarafından 1 Temmuz 2027 olarak hedeflendiğini açıkladı.

Yunanistan söz konusu tarihte AB Konseyi başkanlığını devralacak.

Hristodulidis, Cyprus Mail’e yaptığı açıklamada,Kıbrıs’ın katılımı konusunda “Üye devletler tarafından dile getirilen itirazların büyük bir bölümünün aşıldığını” belirtti.

Kıbrıs Schengen Bölgesi’ne katılırsa, “Kıbrıslı Türkler ve geçiş kapılarını kullanmaya hakkı olan aile üyeleri etkilenmeyecek.” diyen Hristodulidis, iki taraf arasındaki geçiş haklarının bugünkü şekliyle korunacağını vurguladı.

Schengen Bölgesi’nin elektronik giriş/çıkış sisteminin üçüncü ülke vatandaşlarını nasıl etkileyeceği ve yakında 11 tane olacak geçiş kapılarında uygulanıp uygulanmayacağı sorusu üzerine ise Hristodulidis, Larnaka ve Baf Havaalanlarında bir tür kontrol mekanizmasını içeren geçici bir çözüm yolu hayata geçileceğini ifade etti ancak ayrıntı vermedi.

Cyprus Mail’in haberine göre, Ekim ayında toplanan AB Konseyi’nin adalet ve içişleri (JHA) konseyi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin potansiyel Schengen üyeliğini gündemine almamıştı. JHA’nın bir sonraki toplantısı 3 ve 4 Aralık’ta yapılacak.